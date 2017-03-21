Градский попросил фаворитку молчать

Мэтру не нравится, что молодая певица много откровенничает с прессой. Впрочем, Алла Рид всегда говорит о наставнике с уважением.

Алла Рид была четвертьфиналисткой четвертого сезона музыкального телепроекта "Голос". После того как певица выбыла из шоу, наставник Александр Градский предложил ей работу в своем театре песни. Мэтр относится к Алле настолько нежно, что в день рождения преподнес ей дорогое концертное платье. Правда, на праздновании пятилетия "Голоса" в Кремле Рид была в другом наряде – подарок Градского она бережет.

Алла призналась корреспонденту Dni.Ru, что порой слышит упреки от Александра Борисовича за беседы о нем с журналистами. Мэтру не нравится, что певица якобы выдает частные моменты их сотрудничества и дружбы. Мол, откровенничать совсем не обязательно.





Ранее в интервью Dni.Ru Алла рассказала, как работалось с Александром Борисовичем: "После того как я стала участницей "Голоса", Градский меня и остальных членов своей команды собрал дома. Он каждому объяснил, чего от него ждет и хочет. Мне, например, сказал, что я должна исполнить песню Высоцкого, хотя я до той поры пела только англоязычные композиции, любила джаз и соул. Градский – очень прямой и откровенный человек, поэтому, когда в четвертьфинале с песней Серова я выходила на сцену, уже знала, что дальше не пройду".