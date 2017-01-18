Актриса Юлия Ауг о кредитном рабстве

Актриса Юлия Ауг рассказала о своем финансовом рабстве. Популярная артистка призналась, что ей стыдно за долги.

Лишь недавно СМИ узнали о том, что Юлия Ауг попала в финансовое рабство – у актрисы кредиты, на оплату которых она активно работала, хватаясь буквально за любое подвернувшееся ей предложение. Это было очень тяжелое время. Оно усугублялось тем, что супруг Юлии Андрей не мог ей ничем помочь.

"Он помогал ежеминутно, но другим. Возил меня, был моим секретарем, подбирал музыку для спектаклей, был вторым режиссером, когда я снимала. Вообще Андрей помогал постоянно, только не мог заработать деньги. В нем что-то сломалось. Не только здоровье – два микроинсульта и ишемия головного мозга, в личности что-то сломалось. Он сам, в последний год жизни, даже доску сам распилить не мог. Спрашивал: "Вот так или вот так?" Все, что было связано с принятием решений стало для Андрея очень трудным, почти невозможным", – рассказала Юлия на своей официальной страничке в социальной сети Facebook.

По признанию Ауг, каждый месяц, когда подходил срок оплаты кредита, а у нее не было денег или работы, она впадала в панику. "...А он может только молчать, потому что не может помочь, а если я не заработала, я одалживаю и часто не возвращаю в срок. И стыдно, стыдно, стыдно. А я все лезу к нему в подмышку, пытаюсь укрыться, и хочу услышать, что все будет хорошо, что мы справимся, а сама знаю, что он больше не верит в себя", – констатировала актриса.

В прошлом году Андрей скоропостижно скончался. А добрые люди помогли Юлии выбраться из кредитного рабства. "Друзья, обратитесь к добру, которое вы сами же и сделали. Отчет. Я сегодня закрыла все кредиты. Все. Началась новая жизнь у меня. Свобода. Спасибо. Спасибо каждому из вас. Каждому. Кого-то знаю лично, о ком-то даже не догадываюсь, но моя любовь каждому из вас. Спасибо", – поблагодарила всех неравнодушных Юлия Ауг.