Потерявшая мужа Юлия Ауг: Я так хочу его обнять!

Год назад Юлия Ауг потеряла мужа. Как популярная актриса переживает смерть любимого человека, она рассказала в откровенном интервью.

Юлия Ауг была дважды замужем. При этом, как утверждает сама актриса, она никогда не мечтала о принце, свадьбе, детях. Однако в первый раз она вышла замуж, чтобы дочь Полина получила двойное гражданство. Во второй раз Юлия оформила отношения с мужчиной, чтобы получить общероссийский паспорт.

Однако это не значит, что Ауг вышла замуж по расчету. С Андреем она уже жила четыре года. "Я все время при его жизни говорила ему, как он мне нужен, мы признавались друг другу в любви по многу раз в день. Мы практически не ругались с ним все эти годы нашей совместной жизни", – отметила актриса.

Однако в прошлом году супруг Юлии скоропостижно скончался. "Андрей умер. Он не пережил этой ситуации с потерей бизнеса и дома. Да, бабы крепче и сильнее. Да, у меня есть ровно столько работы, чтобы продолжать отдавать долги. Все. На большее не хватает. Жалею ли я о том, что позволила ему заложить наш дом под деньги, на которые он строил свой бизнес? Нет. Не жалею. У Андрея была надежда состояться. Андрей был самым талантливым человеком, которого я встретила в жизни. Самым благородным. И самым невостребованным…" – приводит издание Woman Hit слова Юлии Ауг.

По признанию актрисы, она даже не пытается смириться с потерей. "Самое непереносимое во всей этой ситуации то, что в первую очередь мы с Андреем были друзьями, не только любовниками. Нам было о чем вместе думать, мы писали сценарии, создавали общие миры. И я прекрасно понимаю, что, видимо, никогда и никого больше не будет рядом, потому что нельзя повторить такого полного единения", – уверена актриса.

Фото опубликовано @juliaaug Окт 29 2012 в 9:13 PDT

Ни в то, что время сможет залечить ее рану, ни в религию она не верит. Юлия Ауг заявила: "Я материалистка. Ему теперь не плохо и не хорошо, его просто нет. В моей системе координат его нет. И значит, не нужны ни вопросы, ни ответы, ни советы. Они бесполезны… Я думаю об Андрее. То есть я много о чем думаю, но каждую минуту и каждую секунду еще и об Андрее. Он вокруг и внутри, часть меня. Я так хочу его обнять… и не могу".