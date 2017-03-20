Мексика из "Дома-2" рыдает из-за подлой измены любимого

Участница реалити-шоу "Дом-2" Марина Черкасова, известная как Мексика, призналась, что недавно в ее жизни был страшный период. Девушке изменил любимый человек.

Мексика рассказала, что после участия в проекте "Дом-2. Остров любви" на Сейшелах она вернулась в Москву. У нее завязались отношения с молодым человеком, однако он поступил подло. "Но вы и представить себе не можете на сколько я благодарна ему что в свои 22 я ощутила на собственной шкуре значения слова ИЗМЕНА – да, теперь я с уверенностью могу сказать, что это самое страшное, что может пережить девушка будучи в отношениях (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Марина в микроблоге.

Звезда телестройки очень тяжело пережила предательство возлюбленного. "Ровно неделю 24 часа в сутки я лежала в кровати в слезах, я не хотела никого видеть и слышать, ровно 7 дней я сбрасывала звонки родителей... На столько опустошенной и ненужной я в жизни себя не чувствовала!.. Не знаю как, но у меня получилось выйти из этого состояния!" – поделилась она.

Теперь пухлогубая прелестница не подпускает к себе мужчин. "Какой бы гром-бабой я не казалась, но в первую очередь я девушка и очень ранимая, которой хочется видеть с собой настоящего мужчину, рядом с которым мне не нужно быть сильной, – откровенничает она. – Не знаю что должно произойти, какой метеорит должен упасть мне на голову, что бы я снова поверила, обняла и сказала что люблю! Любовь прекрасна,когда она взаимна! На данный период отношения для меня как бездна, нырять в которую я не под каким предлогом не собираюсь!"

Подписчики постарались утешить свою любимицу. "Все будет хорошо солнышко, ты встретишь достойного, который примит тебя такой какая ты есть", "Он тебе все равно не подходил, малолетка, ему еще умнеть и расти надо, поверь, что не делается все к лучшему, потом поймешь", – отметили фолловеры.