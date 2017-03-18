Почему расстались звезды "Дома-2" Гусев и Романец

Нумеролог пролила свет на причину расставания экс-участников "Дома-2" Виктории Романец и Антона Гусева. Специалист по числовым комбинациям уверен, что молодые люди изначально друг другу не подходили.

"У молодых людей абсолютно разные линии сексуальности. Для Антона секс – это спорт, а для Вики – искусство. Из-за разного подхода к интиму пара не может прийти к общему знаменателю", – заявил нумеролог.

Виктории не хватало нежности и внимания партнера из-за этого она и решила прекратить отношения. По словам специалиста, пара изначально была обречена. "Молодые люди слишком разные, чтобы быть вместе", – подчеркнул нумеролог, добавив, что Антон долго один не будет. "У него в голове есть образ идеальной избранницы и в этом году он встретит девушку, соответствующую его требованиям", – цитирует сайт Starhit специалиста по числам.

"Самодостаточная и уверенная в себе, Романец привыкла слышать комплименты в свои адрес, а не говорить их сама. В их отношениях Антон страдал от недостатка внимания и похвалы", – отметил нумеролог.

При этом специалист сомневается, что Гусев будет пытаться вернуть Романец. "Гусев амбициозная личность, горделивый и категоричный парень. Вряд ли, расставшись с девушкой, он будет умолять ее о возвращении", – пояснил нумеролог.

Напомним, бывшая звезда "Дома-2" Виктория Романец 16 марта сообщила, что рассталась с Антоном Гусевым. "О причинах я пока не хочу говорить, это слишком личное. Но могу заверить, что измен ни с моей стороны, ни с его не было", – рассказала Виктория.



Как писали Dni.Ru, влюбленные были вместе с декабря 2016 года. В октябре Гусев расстался со своей супругой Евгенией Феофилактовой, родившей ему сына, и сразу же с головой ушел в новые отношения.



