У жены Караченцова сдали нервы из-за "пьяного" ДТП

Журналисты подкараулили жену Николая Караченцова Людмилу Поргину на выходе из больницы. Один репортер спросил у актрисы, правда ли, что она была выпившей в момент в аварии, после чего у актрисы сдали нервы.

Уже несколько дней не стихает шумиха в СМИ из-за ДТП, в котором пострадал Николай Караченцов. Некоторые издания со ссылкой на представителя ГУ МВД по Московской области сообщили, что автомобилем управляла супруга актера, которая, возможно, находилась в состоянии опьянения.

Медицинская экспертиза показала, что Поргина вела машину, будучи нетрезвой. В ее крови обнаружили 0,3 промилле алкоголя. Это означает легкую степень опьянения. Актриса могла выпить бокал вина либо кружку пива – в зависимости от веса – перед тем, как сесть за руль.

После аварии Караченцова перевели из нейрохирургической реанимации НИИ имени Склифосовского в обычную палату. Анализы показали, что сотрясения у него нет. В скором времени артиста выпишут. Вероятно, именно на выходе из больницы Людмилу подстерегли журналисты. Один репортер спросил у актрисы, правда ли, что она была за рулем нетрезвой.

Как сообщает сайт РЕН ТВ, обнародовавший видео, Поргина моментально взволновалась и, прокричав: "Это ложь!" и "Это все неправда!", бросилась к выходу. Однако телекорреспондент продолжил преследование, поэтому его на повышенных тонах попросили уйти и дать Людмиле отдохнуть. Увидев, что тот не уходит, женщина пригрозила позвать охранников.

Напомним, Караченцов попал в ДТП вечером 27 февраля. Инцидент произошел в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке столкнулись две машины: Toyota, в которой в качестве пассажира находился артист, и грузовая "Газель". От удара иномарка перевернулась и снова оказалась на колесах. За рулем находилась Людмила Поргина. Также в автомобиле были подруга артистки и медсестра. Они остались живы, но получили ряд травм.

Николая доставили сначала в больницу, а затем перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского, где он лежал 12 лет назад после первой аварии. Позднее врач успокоил поклонников артиста, сообщив, что он нормально себя чувствует. Позже репортеры проникли к Караченцову в палату и сняли на видео, как он дает автограф поклоннице.

Общественность провела параллель между нынешней аварией и той, что случилась в 2005 году 28 февраля, когда Николай не справился с управлением и врезался в фонарный столб. То ДТП навсегда изменило жизнь любимого миллионами зрителей актера: он почти не разговаривает и давно не играет в театре.