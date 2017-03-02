Кончаловский рассказал о жалобах Толкалиной

Егор Кончаловский рассказал о жалобах своей бывшей возлюбленной, актрисы Любови Толкалиной. Артистка частенько возмущается поведением их дочери Марии.

Егор Кончаловский стал отцом в 35 лет. Причем. по признанию режиссера, ни семья ни отцовство не были запланированы, все получилось само собой. С Любовью Толкалиной Егор расстался давно. однако они поддерживают отношения. Более того, актриса часто жалуется бывшему возлюбленному на дочь Марию.

"Люба все время жалуется мне на переходный возраст дочери. Ну а что с этим сделаешь? Надо пережить этот период. Не скажу, что Маша – совсем уж радикальная безобразница, совершает из ряда вон выходящие поступки, требующие воспитательного взрыва. Она очень занята, у нее помимо школы много занятий: и живопись, и языки, и спорт. Времени не остается на какие-то вещи, на которые у нас время было в юности. Наша с Любой главная задача сделать кругозор дочери шире, чтобы у нее был выбор, какой дорогой идти дальше", – цитирует Кончаловского Woman`s Day.

Зашла речь и о личной жизни Егора. По признанию режиссера, в настоящее время он никого не ищет, его все устраивает. "Любовь делает тебя несвободным. Имею в виду не увлечение, какие-то романчики и прочие вещи. Яростная любовь – это боль. Возьмите классику, "Ромео и Джульетта", "Отелло". Настоящая любовь ходит бок о бок с трагедией, это сильное моральное испытание. Не уверен, что хочу кого-то слепо, яростно полюбить. Не испытывал такого никогда, не уверен, что хочу этого, да и способен на такое", – признался режиссер.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Янв 4 2017 в 9:18 PST

Напомним, 2 января Любовь Толкалина сообщила в соцсети о расставании с режиссером Егором Кончаловским. "И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала актриса, подведя итоги 2016 года. Впрочем, и после разрыва пара сохранила теплые дружеские отношения. К примеру, не так давно Толкалина трогательно поздравила Кончаловского с днем рождения.