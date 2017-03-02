Ваенга оскандалилась из-за собственных котиков

Канделаки о Шаповалове: Такое состояние убивает Боня изменила внешность Дети Анисиной сделали выбор Дане Борисовой утерли нос Дом-2

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Ради кого Гузеева оставила мужа
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Мама Фриске сильно похорошела
партнеры
Пятница 3 марта
Лента новостей
18:33
Мужчина с гранатой захватил заложников в центре Москвы
17:57
Мельдоний могут исключить из списка запрещенных препаратов
17:56
Серийного насильника поймали в Петербурге
17:37
Мечтавшая о подиуме россиянка сильно пожалела о пластике
17:01
В России боевых роботов ограничат правилами
16:51
Западных пользователей рассмешил "человек-мазут" из России (видео)
16:51
Бородина и Темникова погуляли на девичнике Крутого
16:34
Володин надеется на победу здоровых сил на выборах в Армении
16:26
В Нью-Йорке загорелся отель Трампа
16:19
Дроздов разоблачил танцующих индюшек
16:15
Тайная аренда Абрамовича и Жуковой
16:10
Извращенец месяц преследовал школьника в метро
16:03
Как отнимают бизнес рейдеры нового поколения
15:40
Киев утратил последнюю связь с Донбассом
15:33
Разведчики НАТО попались у границ Калининграда
15:31
Володин отметил динамичное развитие отношений с Арменией
15:25
Беглеца Вороненкова ищут всем миром
15:11
Разъяренные киевские путаны пришли маршем к Порошенко
15:00
85-летняя бабушка год планировала ограбление в супермаркете
14:56
Раскрыт новый способ кражи денег с пластиковых карт
14:55
Индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки (видео)
14:52
В Зауралье подрались водители автобусов (видео)
14:34
Володин призвал укреплять межпарламентские связи с Арменией
14:22
Ученые создали умный презерватив
14:16
Квесты, велотуры и гастро-сеты в Крыму
14:04
Мужчина выжил после двух ударов током и падения с 30-метровой высоты
13:58
Дизайнер Яна Недзвецкая устроила девичник
13:56
Володин обсудил в Армении Карабах
13:41
Какие женщины нравятся российским альфа-самцам
13:37
Обладатель "Золотого мяча" умер в возрасте 85 лет
13:34
Навальному напомнили о прегрешениях
13:29
Значение имени Виктор
13:23
Из квартиры москвички похитили йоркширского терьера и чихуахуа
13:21
Выборы президента сделают еще прозрачнее
13:14
Чем удивят новые "Утиные истории"
13:08
В центре Москвы подрались 15 человек
13:02
Порнорежиссер сделал предложение Диане Шурыгиной
13:01
Более сотни операций "превратили" американца в инопланетянина
12:59
Украина разучилась красть российский газ
12:55
Хабаровчанин спас застрявшую в банке собаку (видео)
12:41
Трамп сворачивает кормушку для вороватого Киева
12:41
Как digital-технологии меняют бизнес
12:29
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет
12:29
В Москве будут судить 10 лет насиловавшего детей массажиста
12:23
Сара Джессика Паркер пошутила о российском после
12:04
Турист из Индии скончался в московской гостинице
11:56
Украина вошла в список самых несчастных стран
11:53
Восьмилетняя звезда "Минуты славы" отказалась сниматься с Литвиновой
11:48
Ужасы ЖКХ в Хабаровском крае
11:48
Почему распалась группа Вячеслава Бутусова
11:46
Грабитель открыл стрельбу в букмекерской конторе на востоке Москвы
11:43
WADA и МОК сцепились из-за России
11:42
В детском саду Москвы мамочки подрались из-за мужчины
11:36
Престарелые модели вышли на подиум
11:34
Зажигательный танец Навки и Кадырова (видео)
11:29
У Кушанашвили рвотные позывы от шоу с Шурыгиной
11:27
Боня изменила внешность после разрыва с миллионером
11:20
Выигравшая лотерею британка шокировала тратами
11:14
Москвичи 8 Марта смогут парковаться бесплатно
10:58
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
10:57
Запад выпроваживает Поветкина на пенсию
10:44
Дети Анисиной и Джигурды сделали выбор
10:39
Лондон перегнул палку в вопросе Крыма
10:34
Больного мальчика высадили из скорой по пути в больницу
10:33
Мать Олега Дерипаски доставлена в больницу с сильными болями
10:32
Дане Борисовой утерли нос
10:28
Под рухнувшим тоннелем в Москве нашли тело второго погибшего
10:17
В Благовещенске зверски убили семью бизнесмена
10:01
В Сети высмеяли приехавшего на работу верхом главу американского МВД
09:55
В парке 850-летия Москвы обнаружено тело мужчины
09:41
Российские ученые готовят революцию в борьбе с раком
09:36
Беременная Седокова: Я все профукала
09:29
Пропавший в море россиянин сутки держался за буй и выжил
09:28
Ревнивый любовник жестоко расправился с москвичкой в лифте
09:00
Отказавшаяся от любимого Васильева не жалеет себя
08:59
США нанесли неожиданный удар по Порошенко
08:50
Главные события Москвы с 3 по 9 марта 2017 года
08:43
В России лопнул банк из топ-50
08:31
Россия предъявила Лукашенко новые претензии
08:23
Канделаки о Шаповалове: Такое состояние убивает
08:23
Сын Рогозина попросил Шойгу об увольнении
07:55
В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека
23:01
Терехин распек Казаченко из-за Гордон
21:58
Российские футболистки посмеялись над Кокориным
21:43
Москвичей предупредили о сильном тумане
21:33
Парубий показал японцам свои трусы
21:28
Многодетная мать посмеялась над Водяновой и Лопес
20:45
Совет ЕС одобрил отмену виз для Украины
20:34
Госдума поддержит законами расселение хрущевок
20:26
Неизвестные рассылают детям SMS с призывом включить газ
20:18
Янукович передумал разводиться
19:54
Спасут ли Порошенко звонки Путину
19:43
Как Крыса помогла Тимошенко
19:23
30-летие Самбурской закончилось выносом гроба
19:22
Шурыгина готовит "бомбу" для россиян
19:19
В итальянских Альпах лавиной накрыло 20 лыжников
18:53
Украине осталось 40 дней до "конца света"
18:49
Роналду грубо нарушил ПДД по примеру Кокорина (видео)
18:47
На создателя "групп смерти" завели новое дело
18:33
Пенсионера похоронили заживо ради онлайн-трансляции (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
На что живет Михаил Горбачев
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Мажорка Багдасарян потребовала особого отношения в суде
Шурыгина готовит "бомбу" для россиян
Что грозит жене Караченцова за "пьяную" аварию
Шоу-бизнес

Ваенга оскандалилась из-за собственных котиков

Елена Ваенга. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
После того, как помощница Елены Ваенги пригрозила журналистам судом, если те опубликуют несогласованный текст о котах артистки, в Сети разгорелся скандал. Пользователи интернета отреагировали на шумиху неодобрением и недоумением.
прочитано 5167 раз

Вкратце история такая: накануне, 1 марта, весь мир отмечал День котов.Журналисты одной из популярных российских газет решили сделать материал, посвященный котикам и их именитым хозяевам. Тут репортеры вспомнили, что у Елены Ваенги есть подходящие им четвероногие питомцы (о них сама артистка не раз рассказывала и даже показывала на своей страничке в социальной сети Instagram). Работники СМИ связались с помощницей певицы Марией, однако ее реакция поставила их в тупик. Женщина заявила, что не советует писать несогласованный материал, где будет информация о том, что у Ваенги есть кошки, иначе этот вопрос уже будут решать юристы.

ПО ТЕМЕ

Ваенга привела в восторг своим видом в купальнике

Ваенга напугала поклонников "греховной" татуировкой

Мать утешила Елену Ваенгу

Рассказ о странном поведении помощницы певицы автор неудавшейся статьи о котиках выложила на страничке в Facebook. Комментаторы сделали несколько выводов: что якобы Елена боится прослыть кошатницей, что это позиция не помощницы певицы, а другие поинтересовались, вызовут ли котов в суд.

Другие пользователи интернета накинулись и на саму Ваенгу (хотя не факт, что певица вообще в курсе того, что оказалась в центре скандала). "Грубая, слава ей вскружила голову, легко взлететь, трудно удержаться", "просто, она не интересна никому и комментарии тому пример, поэтому она и беснует!!!", "изменилась Лена...старые песни..любимые народом, стала ни петь...а "говорить"...изменилась..." – сделали выводы некоторые блогеры.

Нашлись и те, кто встал на сторону артистки и выступил против журналистов. "Беда в том, что принадлежащие к пресс-опричнине за всех определяют, что вы будете \ не будете хавать, что вам интересно (назовем вещи своими именами – на чем они вознамерились срубить бабла) и не терпят непослушания. Они "вправе" преследовать людей (для простых смертных это же действие назывется сталкингом и наказывается по статье), а если кто-то "дозрел" до ареста, то вся опричная рать подымается со своим "низзя" и запугивает. Захотелось деваачке аффторше чужих котегов – теперь певицу уже треплют и позорят по всему интернету", "Слишком много *** из журналюг льется, поэтому любое окунание их в *** приветствую", "сами виноваты, совсем недавно сами носилась с ней как с торбой, подхватывали и разносили ее идиотские сплетни и скандалы, а теперь и сами огребли", – отметили комментаторы. К слову, сама Елена Ваенга пока никак не отреагировала на шумиху.

Автор: Наталья Аряева2 марта 2017, 09:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ваенга заставила Малинина ждать в гримерке

567

комментарии

Политика

Трамп сворачивает кормушку для вороватого Киева
Лондон перегнул палку в вопросе Крыма
Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"
Спасут ли Порошенко звонки Путину

Шоу-бизнес

Джигурде поставили неожиданный диагноз
Кончаловский сообщил о потере Маши
Группа "Стрелки" лишилась солистки
Изменившую внешность Ротару назвали шикарной

Проишествия

Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Чем удивят новые "Утиные истории"
Почему распалась группа Вячеслава Бутусова
Главные события Москвы с 3 по 9 марта 2017 года
Как изменились звезды сериала "Счастливы вместе"
Шоу-бизнес

Джигурде поставили неожиданный диагноз

Психоаналитик раскрыл причины странного поведения актера
Шоу-бизнес

Жена о Караченцове: Он хохочет и хулиганит

Сегодня, 3 марта, популярного актера выписали из больницы
Шоу-бизнес

Изменившую внешность Ротару назвали шикарной

"Хуторянка" отечественной эстрады привела в восторг новым имиджем
Недвижимость

Тайная аренда Абрамовича и Жуковой

По слухам, семья миллиардера арендовала бывшую усадьбу Джеки

Гороскоп

Как Крыса помогла Тимошенко
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Любовный гороскоп на март 2017 года
Максаковой придется бежать c Украины

Фоторепортажи

Бородина и Темникова погуляли на девичнике Крутого
Престарелые модели вышли на подиум
Многодетная мать посмеялась над Водяновой и Лопес
Российские звезды поддержали дочь Кадырова

Спорт

Запад выпроваживает Поветкина на пенсию
WADA и МОК сцепились из-за России
Российские футболистки посмеялись над Кокориным
Российского футболиста раскритиковали за аренду льва

Регионы

Хабаровчанин спас застрявшую в банке собаку (видео)
Больного мальчика высадили из скорой по пути в больницу
В Благовещенске зверски убили семью бизнесмена
Путин заночует в тайге
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru