Мать утешила Елену Ваенгу

Сегодня, 27 января, Елена Ваенга отмечает юбилей. Однако сама артистка весьма негативно относится к круглой дате, что даже ее решила успокоить мама.

Сегодня, 27 января, Елена Ваенга отмечает 40-летие. Артистка является одним из самых неоднозначных персонажей российского шоу-бизнеса. Елена позиционирует себя обыкновенной женщиной с самыми разными проблемами, но не скрывает своих высоких запросов и очень проникновенно поет о любви.

Судя по свежим публикациям, Елене непросто дается осознание того, что ей исполнилось 40 лет. "снимай 3... ленка. готовь 4......", – написала Ваенга на своей страничке в социальной сети Instagram. Чуть позже она добавила еще одну публикацию и прокомментировала ее так: "ну ладно..... поверю маме....... "

Далее певица привела сообщение матери. "Не уподобляйся дурам бабам, которые считают жизнь по возрасту. Годы, цифры – это очень относительная вещь. Можно в 30 быть 40летней и в 45 быть 35летней. Все в твоих руках. Моя мама рассказывала мне, что когда-то в молодости думала, что неплохо бы умереть в 40. Пока молод и красив, а сама и в 80 очень любила жизнь и не хотела даже думать о смерти. У тебя Ване даже пяти лет нет!!! Ты очень молодая мать.! Выше нос. Ориентируйся на таких, как Николь Кидман", – написала Ваенге мать.

По всей видимости, слова родительницы оказали на певицу благоприятное влияние. Потому что затем Ваенга оптимистично написала: "ну иииииии все))))))) " старушка" начала новую жизню😍😜😎"

Фото опубликовано ElenaVaenga (@vaengaofficial) Янв 24 2017 в 2:21 PST

Отметим, что к творчеству певицы общественность относится неоднозначно. Пока одни восхваляют артистку за нежность, точность, проникновенность, другие ее отчаянно ругают.

"Как ее можно вообще слушать?! Смотреть?! Деревенский типаж, от поведения на сцене до текстов "Стою курю...", а про музыку вообще лучше молчать в наглую плагиат Juanes La Camisa Negra", "40-летие? Я думал ей лет 55! -)))", "Лена!никогда не сдавайтесь, успехов, мы Вас любим! Вы, как свежий ветерок!" – так охарактеризовали Ваенгу некоторые пользователи Сети.