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Шоу-бизнес

Ваенга привела в восторг своим видом в купальнике

Елена Ваенга. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Елена Ваенга отдыхает на Кубе. Востребованная исполнительница привела в восторг фанатов своим видом в купальнике.
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Елена Ваенга вместе с супругом Романом Садырбаевым устроила себе долгожданный отпуск. Влюбленные отправились на Кубу, где наслаждаются океаном, свежими фруктами и овощами, солнцем и друг другом. Подробностями своего времяпрепровождения Ваенга регулярно делится со своими многочисленными подписчиками на страничке в социальной сети Instagram.

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Однако настоящий восторг Елена вызвала у фанатов после того, как опубликовала снимок, на котором запечатлена в темном слитном купальнике, который кокетливо выглядывает из-под черного платья-туники. Подписчики популярной певицы по достоинству оценили внешний вид Ваенги, рассыпавшись в комплиментах.

"Отпад!! И вся такая солнечная пресолнечная!!!! Одним словом, кубиночка, но НАША!!!!", "Платье💣💣💣", "Прекрасно выглядите!", "Красота😍", "Отдыхайте, загорайте, любите, творите! Вы классная!!", "Очеровашечка ..😊Наша..", "🌸 красивое 🌸фото 🌸", "Лена, вас так украшают пальмы....!!!! Вы в своей стихии.... Как, впрочем, и везде))))", "Наша Лена обаяшка!!!!", "Эх,всю красоту снизу обрезали😂😂😂", "Ооо!!! Лена, Вы превзошли саму себя ... у меня нет слов😊 ... Вы нереально клевая !!!!👍👍👍❤ Красивое фото!" – написали в комментариях восторженные поклонники.

Отметим, что в конце января Елена Ваенга отметила юбилей. Судя по публикациям на страничке в соцсети, Елене непросто далось осознание того, что ей исполнилось 40 лет. "снимай 3... ленка. готовь 4......", – написала Ваенга на своей страничке в Instagram.

Тут на помощь певице пришла мать, которая успокоила Елену теплыми проникновенными словами, что нельзя считать жизнь по возрасту. По всей видимости, слова родительницы оказали на певицу благоприятное влияние. Потому что затем Ваенга оптимистично написала: "ну иииииии все))))))) " старушка" начала новую жизню😍😜😎"

Автор: Наталья Аряева15 февраля 2017, 15:28

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