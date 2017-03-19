Муж Гузеевой засмотрелся на гостью в короткой юбке

В эфире "Первого канала" вышел очередной выпуск нового кулинарного шоу Ларисы Гузеевой "ТилиТелеТесто". Ближе к концу программы ведущая обратила внимание своего мужа, президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, на наряд одной гостьи и тот не смог оставить его без комментариев.

"Давай, Маша, продефилируй, покажи нам свою юбку", – обратилась Лариса Гузеева к одной из участниц программы, когда пришла ее очередь предоставлять на суд ее выпечку. "Уверена, мужчины оценят", – добавила она. И, заметив, что мужская часть жюри действительно оценила наряд, констатировала: "Посмотри, много этим мужчинам нужно?".

"В смысле, можно кренделя не делать и просто ходить туда-сюда?", – уточнил Игорь Бухаров. "Я тебе похожу!", – ответила ему Лариса Гузеева, на что тот заметил, что "только спросил". Сам он тему наряда гостьи программы не поднимал, но реагировал на замечания своей супруги.

Впрочем, само качество выпечки столь сильных эмоций у суровых оценщиков не вызвало. Тем не менее, чемпион России по кондитерскому искусству Ренат Агзамов пообещал забыть обо всех минусах, если еще несколько раз посмотрит на дефиле в такой юбке.

Внимание жюри к своему гардеробу несколько смутило участницу. Ее конкурентки же, наоборот, развеселились во время обсуждения как блюда, так и юбки.

Напомним, на "Первом канале" стартовало новое кулинарное шоу. В передаче "ТилиТелеТесто" участники соревнуются в приготовлении выпечки – тортов, пирогов, пирожных, булочек. На телепроекте есть и судьи. Это два эксперта – звездный кондитер Ренат Агзамов и президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров – муж Ларисы Гузеевой.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Мар 16 2017 в 12:13 PDT

Программа растянется на весьма долгий срок. В каждом выпуске шоу будет два задания. Первое – импровизация на заданную тему, второе – технологическое, когда каждый участник должен приготовить одно и то же блюдо из одинакового набора продуктов. После каждого испытания один кондитер будет покидать шоу. В финале останутся лишь трое. Они и поборются за звание Лучшего пекаря и денежный приз.