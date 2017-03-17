Изменившаяся Лариса Гузеева вызвала восторг

В жизни Ларисы Гузеевой перемены. Она не только стала вести новую передачу, но еще и изменила прическу, от которой, кстати, фанаты пришли в восторг.

Активная пользовательница социальных сетей актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала фотографию, на которой заснята с двумя внушительными ножами. Тем самым артистка лишний раз прорекламировала новое шоу, ведущей которого является с недавних пор. Многочисленные подписчики пришли в восторг от внешнего вида Ларисы.

"Обожаю Вас красотка", "Гузеева потрясающая Женщина! Удачи ей во всем!", "как всегда красивая наша Лариса", "Вы супер звезда! Люблю вас и уважаю! Всегда смотрю вас!😘😘😘", "Лариса, какая Вы красиваяяяя!!!! Вам с такой стрижкой, очень, очень, очень ХОРОШО!!! Выглядите суперски, впрочем как и всегда! Обожаю! 😍😍😍😘👍👍👍🌟🌟🌟👑👑👑❤️💖💗", "Прическа супер!!!!", "Стрижка скинула вам минус 10 ,15 лет", – рассыпались в комплиментах подписчики.

На днях на "Первом канале" стартовало новое кулинарное шоу. В передаче "ТилиТелеТесто" участники соревнуются в приготовлении выпечки – тортов, пирогов, пирожных, булочек. На телепроекте есть и судьи. Это два эксперта – звездный кондитер Ренат Агзамов и президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров – муж Ларисы Гузеевой. Отметим, что в телепроекте принимают участие и знаменитости.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Мар 16 2017 в 12:13 PDT

Программа растянется на весьма долгий срок. В каждом выпуске шоу будет два задания. Первое – импровизация на заданную тему, второе – технологическое, когда каждый участник должен приготовить одно и то же блюдо из одинакового набора продуктов. После каждого испытания один кондитер будет покидать шоу. В финале останутся лишь трое. Они и поборются за звание Лучшего пекаря и денежный приз.