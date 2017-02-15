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Александр Ревва целует помидоры

Александр Ревва. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Шоумен делает это сочно. И готов дать мастер-класс для все желающих.
прочитано 225 раз

Резидент Comedy Club, шоумен, актер и ведущий Александр Ревва уже десять лет счастлив в браке, растит двух дочерей. Но по нему все равно сходят с ума многие женщины. Обаятельный, остроумный, стильный – не влюбиться в него невозможно!

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За кулисами концерта, который в Кремле по случаю Дня всех влюбленных устраивал канал МУЗ-ТВ, Ревва решил научить всех правильно целоваться. И использовал для этого... помидор! "Нужно нежно поцеловать сначала в носик, потом в щечки", – комментировал свои действия Ревва. А когда вкус томата ему не понравился, то логично заметил, что целовать все-таки лучше настоящих женщин и в губы.


Стоит заметить, что по мнению специалистов, правильно целоваться – это целая наука. Выделяется не менее семи видов поцелуев. Но в совершенстве владеют ими далеко не все. Между тем, эти простые на первый взгляд прикосновения губ являются самым сложным проявлением человеческих чувств. В слюне находится тестостерон, а известно, что именно он влияет на либидо – возникновение привязанности и влечения.

Автор: Иван Губкин15 февраля 2017, 11:44
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