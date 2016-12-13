Шульгина пришла к Михалковой в бюстгальтере

В Москве в Галерее искусств Зураба Церетели состоялась презентация новогоднего календаря "Стихии Айвазовского", организованная Благотворительным фондом Татьяны Михалковой "Русский Силуэт". На столь высококультурное мероприятие дочь певицы Валерии Анна Шульгина пришла в бюстгальтере, в котором она покоряет в последнее время эстраду.

Задумывалось мероприятие исключительно в благих целях, но стало настоящим испытанием для репортеров и фотографов. Корреспонденту Dni.Ru пришлось буквально лезть на стенку, чтобы хоть что-то увидеть, сфотографировать и при этом не пострадать в давке. Причина такого беспредела проста: журналистов созвали полсотни, тогда как на пресс-зону отведено катастрофически мало места.

Акулы пера ругались, покидая неудобное для работы пространство. Для такого масштабного мероприятия стоило бы выбрать зал пошире.

Если говорить о тех, кто не работал, а просто пришел скоротать время с пользой, за столиками было отлично. Несколько своих хитов душевно исполнила для благодарной публики популярная певица Анжелика Агурбаш.

Мудрая исполнительница вместо легкого и открытого вечернего платья выбрала в холодный зимний вечер теплый бархатный халат. Даже в таком спорном наряде красавица-певица смотрелась эффектно и стильно.

Нельзя не отметить и молодую певицу Анну Шульгину, пришедшую оценить календарь "Стихии Айвазовского", созданный в честь легендарного мариниста, со дня рождения которого в будущем году исполнится 200 лет. Для выхода в свет дочь Валерии выбрала необычный наряд – черный бюстгальтер и сверху серебряный костюм.

В неглиже артистка уже выступила на грандиозной новогодней дискотеке "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!", а затем решила закрепить успех в гостях у Татьяны Михалковой.

Спела для гостей презентации и мама Анны, популярная певица Валерия, пришедшая на мероприятие с любимым мужем Иосифом Пригожиным. Перед выступлением артистки заботливый супруг трогательно поправил ей бусы.

Любимица хозяйки вечера дизайнер Анастасия Задорина порадовала собравшихся очередной роскошной капсульной коллекцией.

Каждый наряд модельера похож на произведение искусства, поэтому дефиле в галерее смотрелось весьма органично.

Напомним, в этом году образы двенадцати месяцев для Календаря создали известные актрисы: Анастасия Макеева, которая предстала в наряде от кутюрье Валентина Юдашкина, певица Валерия в платье от дизайнера Яны Расковаловой, актриса Татьяна Храмова в наряде от Анастасии Задориной, актриса Мария Берсенева в творении Игоря Гуляева, телеведущая, модель Ксения Гусева в образе от дизайнера Алены Ахмадулиной и другие.