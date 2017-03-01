Дмитрий Колдун боится за участника "Евровидения"
До 11 марта "Первый канал" должен определиться с артистом, который в этом году представит нашу страну на 62-м конкурсе песни "Евровидение". Многие звезды шоу-бизнеса и политики предлагают объявить бойкот этому смотру европейской самодеятельности. Но, скорее всего, наш исполнитель все равно выйдет на сцену в Киеве – музыка выше политики и дрязг. Осталось назвать его имя и начать подготовку – до "Еврсонга" остается всего три месяца.
"Знающие люди показали мне список из пятерых претендентов, из которых на "Первом канале" выберут участника, – рассказал Dni.Ru Дмитрий Колдун, который выступал на "Евровидении" ровно десять лет назад и занял шестое место. – Среди них – и Лена Темникова, и Александр Панайотов, и Нюша. Свое участием в этом песенном конкурсе я вспоминаю как большой праздник, подаривший мне большой опыт. Самым сложным для меня там было не сойти с ума. Главным образом – из-за колоссального внимания прессы, к которому я не был готов. В любом случае участнику этого года надо знать, что времена непростые и может случиться все что угодно. Самое важное – не вестись ни на какие провокации".
Если все будет нормально, то конкурс пройдет 9, 11 и 13 мая в Киевском международном выставочном центре. В нем примут участие артисты из 43 стран. Ориентировочная стоимость проведения песенного смотра в этом году – 855 миллионов гривен (примерно 32 миллиона долларов). Украинцы в этой связи шутят, что, видимо, в их платежках за коммунальные услуги появится графа "На проведение "Евровидения".
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