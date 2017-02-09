Бывшая жена Башарова воет от боли из-за травм

Бывшая жена Марата Башарова Екатерина Архарова пожаловалась, что буквально воет от боли в спине из-за старых травм. Актриса почувствовала себя настолько плохо, что пришлось вызвать скорую помощь.

Архарову многие помнят из-за скандальной истории с избиением мужем. Екатерина утверждала, что в ее браке с Маратом Башаровым не обошлось без рукоприкладства. И даже предъявляла в качестве доказательства снимки своих синяков.

Однако сейчас в обрушившейся на нее боли актриса винит свою профессиональную деятельность и просит у пользователей Сети помощи.

"Я очень выносливый человек, но вчера выла от боли. "Привет из прошлого" подкрался незаметно)) В свое время накаскадерилась и теперь последствия, после полученной травмы спины, иногда дают о себе знать", – посетовала в Instagram артистка.

Архарова испытывает муки из-за защемления нерва в поясничном отделе, которое сопровождалось сильной стреляющей болью. "Она пронизывала до мозга костей при любом минимальном движении. Перемещалась по квартире только при помощи швабры: "Архарова на метле")) Без скорой помощи не обошлось. Сегодня намного лучше. У кого-нибудь было подобное? Кто как лечится и что делать в подобных ситуациях?" – спросила у своих подписчиков Екатерина.

Фото опубликовано Екатерина Архарова (@arharovakatya) Дек 11 2016 в 12:55 PST

Сетевые знатоки принялись лечить захворавшую актрису "мухомором на спирте" и делиться с ней другими полезными советами. "Нужно ехать на грязи", "Аппаратик магнитный помогает, хорошо обезболивает часа на четыре", "Разогревающая мазь. Ну и полежать конечно", "Массажи, мази, а потом гимнастика специальная", "Йогатерапевт с уклоном в восстановлении спины и позвоночника", "Массаж ;) и теплая ванная ))", "Уколы, массаж и Пилатес", "Китайские мануальщики", "К остеопату, очень помогает! Без уколов и мазей!", "Сначала к остеопату, а потом укреплять мышцы спины. Умеренные силовые упражнения", – наперебой советуют Архаровой доброхоты.