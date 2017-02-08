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Онкобольная певица о скандале с миллионером: Он меня убивает!

Лама Сафонова. Фото: личный архив звезды
Певица Лама Сафонова, страдающая онкологическим заболеванием, утверждает, что поведение бизнесмена Андрея Ковалева переходит все границы. Миллионер заявил, что звезда, попросившая поклонников о помощи, на самом деле здорова и просто хочет таким образом обогатиться.
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Артистка ответила на обвинения Ковалева. "Дело в том, что несколько лет назад он меня домогался, но получил отказ. Видимо, его это сильно задело. После этого было еще несколько безуспешных попыток с его стороны. Он писал мне стихи, говорил, что был бы счастлив иметь такую жену, как я. Теперь, зная, что я, можно сказать, нахожусь на грани жизни и смерти, он выступает с такими заявлениями. Я это расцениваю как убийство, он просто-напросто меня убивает", – рассказала звезда корреспонденту Dni.Ru.

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По мнению Ламы, бизнесмен, который также выступает на сцене, просто пиарится на ее горе. "Как можно говорить тяжелобольному человеку о том, что он ему поверит, только когда тот окажется на том свете?! То, что он якобы хотел мне помочь, а я отказалась предоставить ему документы, – полная ложь. Почти все бумаги есть в открытом доступе в моем Instagram. Сейчас у меня счет идет на дни, дорога каждая минута. Не хотелось бы тратить время на Ковалева с его странными обвинениями, но у меня просто нет выбора", – поделилась артистка.

В доказательство девушка предоставила изданию Dni.Ru документы, подтверждающие ее диагноз: медицинскую справку и протокол операции.

Фото: личный архив Ламы Сафоновой
Фото: личный архив Ламы Сафоновой
Фото: личный архив Ламы Сафоновой
Фото: личный архив Ламы Сафоновой
"Хочу сказать большое спасибо врачам Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова – хирургу Григорию Хабасу и анестезиологу Сергею Письменскому. В предыдущей больнице мне отказались делать операцию, в этой все сделали через несколько проколов. К сожалению, болезнь обнаружили поздно, уже на третьей-четвертой стадии. Метастазы проникли уже в лимфоузлы. По сути, это смертельный диагноз. Но я продолжаю бороться, я хочу стать одной из тысячи, кому удается победить рак на поздней стадии", – заключила певица.

Фото: личный архив Ламы Сафоновой

Сафонова рассказала, что Ковалев и раньше пытался обвинить ее в непорядочности. Бизнесмен якобы снял видео, как она целуется с актером Винни Джонсом. "На тот момент мы с Винни не слишком скрывали наши отношения, но Ковалев стал кричать об этом на каждом углу, – посетовала певица. – Разумеется, когда я узнала, что Винни женат, причем его жена перенесла операцию по пересадке сердца, я тут же прекратила с ним отношения. Но Ковалев продолжал об этом говорить. Его не остановило, что таким образом он заставляет волноваться ни в чем не повинную женщину".

Ранее на своей странице в Facebook Лама подробно описала случившееся. "Осенью 2012 ко мне прилетел из другой страны человек, с которым в разгаре была love story. И когда нас вместе на одной из вечеринок увидел один невменяемый олигарх (который меня в то время активно домогался), развернул против меня войну. Конечно же, мой отказ адекватно им принят не был, его мужское самолюбие ноет до сих пор. Личность олигарха очень своеобразна: неудачник с кучей денег и неустроенной личной жизнью, с ориентацией на все, что движется...  В итоге олигарх втихую нанял камеру и "продал" нас с иностранцем прессе, когда мы имели неосторожность целоваться на людях. А мой человек оказался женат... Более того, жена у него была с пересаженным сердцем. Я резко нажала на тормоза и начала спасать его семью, отошла в сторону и приняла на себя весь шквал обрушившейся мировой прессы. Но олигарха больное сердце той женщины не смутило – он наплевал на нее и начал дико на нас пиариться", – написала певица.

Напомним, около месяца назад у Ламы обнаружили злокачественную опухоль матки. Десятки тысяч поклонников следят за судьбой артистки в соцсетях, она регулярно рассказывает о своем самочувствии и перенесенных процедурах, просит неравнодушных о помощи. Однако недавно бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что слова звезды не соответствуют действительности. "Я предлагал Ламе оплатить ее лечение, если диагноз подтвердят в онкобольнице, но был послан куда подальше", – сообщил журналистам олигарх. Примечательно, что артистка уже публиковала подтверждающие ее диагноз документы в соцсетях.

Автор: Любовь Порываева8 февраля 2017, 16:33

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