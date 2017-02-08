Миллионер обвинил борющуюся с раком певицу в обмане

Миллионер Андрей Ковалев обвинил борющуюся с раком певицу Ламу Сафонову в обмане. Бизнесмен не верит в болезнь артистки и объясняет это тем, что она не показала документы.

За судьбой борющейся за жизнь артистки следят десятки тысяч ее подписчиков в Instagram. Лама регулярно сообщает о состоянии своего здоровья и публикует фото и видео из больницы. Она даже показала израненный после тяжелой операции живот.

По словам Сафоновой, в данный момент она начала проходить курсы химиотерапии, чрезвычайно для нее опасной. Из-за непереносимости у певицы лекарств врачи даже устроили консилиум, но другого выхода из кризисной ситуации не нашли.

У исполнительницы метастазы уже в лимфоузлах, поэтому без химиотерапии дальнейшее лечение не представляется возможным.

Однако бизнесмен и коллега Ламы по сцене Андрей Ковалев заподозрил неладное. Певица в каждом сообщении просит перевести ей на карту деньги на лечение, поэтому миллионер начал собственное расследование в попытке доказать, что певица якобы симулирует страшную болезнь, чтобы заработать.

"Я предлагал Ламе оплатить ее лечение, если диагноз подтвердят в онкобольнице, но был послан куда подальше", – сообщил журналистам недоверчивый бизнесмен. Андрей по своим каналам даже достал медицинскую справку Сафоновой и усомнился в написанном.

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 30 2017 в 3:15 PST

"Справка вызывает много вопросов, хотя диагноз написан серьезный. Такие бланки используют в поликлиническом отделении. После операций, тем более таких серьезных, выдают печатные выписки формата А4 с подписью лечащего врача и заведующего отделением гистологии. Такое ощущение, что это липа", – цитирует Ковалева сайт Life.ru.

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 17 2017 в 11:59 PST

Примечательно, что Лама уже выкладывала в Instagram свои документы (правда, в коллаже крайне сложно разобрать что-либо) и справки. Там же она подробно озвучила диагноз. "Для тех кто уточняет диагноз: АДЕНОКАРЦЕНОМА. Обширный эндометриоидный рак тела матки 3-4 степень, с метастазами в лимфоузлах", – отчиталась певица.

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 28 2017 в 5:39 PST

В беседе с журналистами артистка опровергла все слова бизнесмена и высказала свою версию, почему он так себя повел. "Я тяжело больна. Андрей Ковалев пиарится на моей болезни. Он сказал мне, что извинится только тогда, когда я покину этот мир по медицинским показаниям. Дело в том, что он не смог добиться меня в 2012 году и сейчас начал открыто желать мне смерти через соцсети. Ковалев не предлагал мне никакой помощи", – заверила Лама.

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 31 2017 в 12:35 PST

Еще в качестве доказательства она показывала фото своего живота со следами хирургического вмешательства. Есть и видео, где она на химиотерапии. Некоторые пользователи Сети прониклись бедой Сафоновой и вспомнили, что подобного рода слухи пускали и про Жанну Фриске, боровшуюся с раком мозга. Другие же заняли сторону Ковалева и ждут вместе с ним подтверждающие документы.