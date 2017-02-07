Дмитрий Марьянов рассказал о ссорах с женой

Актер не может назвать свою семью идеальной. А разногласия считает делом житейским.

В сентябре 2015 года Дмитрий Марьянов женился, и светская Москва перемыла ему все косточки. Во-первых, для 45-летнего артиста этот брак стал первым. Ему приписывали романы с актрисой Татьяной Скороходовой, танцовщицей Ольгой Силаенковой и фигуристкой Ириной Лобачевой, но предложения он никому не делал. Даже модели Ольге Аносовой – матери своего единственного сына Данилы. Во-вторых, избранница – психолог Ксения Брик – оказалась младше на 17 лет.

"Идеальной нашу семью назвать не могу, – признался Марьянов. – У нас, как у всех нормальных людей, всякое случается. Если кто-то говорит, что у него идеальная семья, надо задуматься. Наверняка врет! Мы с Ксенией порой ссоримся. Недавно, например, ехали и представляли, что будет, если в Москве никого не останется и город атакуют зомби. Стали думать, где же можно от них укрыться. Из-за этого поссорились. Ксения говорила, что прятаться нужно в одном месте, я настаивал на другом. Мне кажется, что лучше ехать в магазин, где продают ружья. Она считала, что это бессмысленно. В общем, начали разговаривать на повышенных тонах, но вовремя остановились".

Вспомнил Дмитрий и забавный случай из семейной жизни. "В Одессе я снимался в сериале "Личная жизнь следователя Савельева". Так случилось, что там нам пришлось встречать Новый год. Мы приехали в гостиницу, где не было ни одного человека. Нам дали ключи от номера и сказали: "Наслаждайтесь!" А Ксения приготовила для праздника оливье. В номере, кроме бокалов, мы ничего не нашли. Вот и ели оливье ложечкой для обуви! А что еще оставалось делать?" – цитирует артиста портал Sobesednik.

