Дмитрий Марьянов спит со свиньей

Кошкам и собакам артист предпочел необычное для города животное. И восторгу в семье нет предела!

В семье актера Дмитрия Марьянова уже несколько лет живет черный поросенок по кличке Авосень. Выбор столь странного для столичной квартиры животного объясняется просто – это компромисс, поскольку сам Дмитрий любит кошек, а его супруга Ксения предпочитает собак.

"Как-то раз лежу на диване, Ксюша готовит на кухне, и я как закричу: "Давай заведем свинью!" Жена пропела: "Подари мне мини-пига!" Сразу же позвонил друзьям, и нам привезли пятерых поросят. Авося был единственный черный и сделал выбор за нас. Подошел и надул под моим стулом. Так он получил первый удар тапком и остался с нами", – рассказал актер.

"Когда эта щетка для обуви появляется в доме, ты влюбляешься в нее с первого взгляда. Он плачет настоящими слезами, если ему больно или обидно. И улыбается, и разговаривает. Бывает, шкодит. Может положить кучку около телевизора в нашей спальне", – цитирует Дмитрия портал StarHit.Ru.

Кстати, поросенок то и дело норовит забраться в супружескую постель Марьянова. "Он смешно спит, – умиляется Дмитрий. – Кладет пятачок мне на плечо. Хотя первое время меня боялся, потому что я его воспитывал. Однажды Ксения уехала в Киев к родным. Авоська залез под одеяло, прокрался ко мне, решив, что это хозяйка, и с диким визгом продул на меня свои сопли".

