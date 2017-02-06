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Целлюлит и вульгарная грудь довели Седокову до отчаяния

Анна Седокова. Фото: GLOBAL LOOK press\Natalia Shakhanova
Личная жизнь, нелады с грамотностью и непонимание детей – певица уверяет, что это далеко не все ее проблемы. От такой жизни она повесила нос.
прочитано 6425 раз

Певица Анна Седокова на своей странице в социальной сети разродилась душещипательным постом о собственном несовершенстве. "Не идеальная я, – призналась Анна. – Я старательно пыталась быть такой суперженщиной, а никто этого так и не заметил. У меня постоянный и потрясающе прекрасный п**** в личной жизни! Я ругаюсь, иногда даже на концертах, у меня есть целлюлит и большая грудь, которая на фотках всегда где-то вылезет и окажется чересчур вульгарной. Я постоянно спешу и пишу с ошибками".

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"У моих детей разные фамилии и нет ни одного шанса, что у следующего ребенка будет похожая! – продолжает Седокова. – У меня постоянный творческий беспорядок и ветер в голове, я абсолютно не умею считать деньги и откладывать на будущее. Моя старшая дочь считает, что я пою занудные песни и я постоянно опаздываю с младшей в садик. На дорогах все кочки мои, в магазине я всегда покупаю гору ненужного хлама, и я все никак не могу перебрать вещи, которые не ношу уже два года. И ремонт не могу в одной комнате доделать уже год".

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Осознав свое несовершенство, Анна, по ее признанию, "повесив нос, набрала другу". Но и тот не смог ее утешить – сказал, что не считает ее идеальной и посоветовал не бояться быть настоящей. Поклонники теряются в догадках, что побудило бывшую солистку группы "ВИА Гра" к подобным откровениям. "Наступает момент, когда больше невозможно сдерживать то, что в самой середине. Наступает момент, когда все тайное становится явным, слова обретают формы", – пояснила певица. И этот ее шаг кажется смелым, ведь многие звезды стремятся казаться лучше, чем есть на самом деле, и всячески лакируют свой глянцевый имидж.

Автор: Иван Губкин6 февраля 2017, 15:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что стало с бывшими солистками "ВИА Гры"

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