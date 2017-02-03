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Как себя чувствует Шура после удаления мужского органа

Шура. Фото: instagram.com/shuramedvedev
Директор певца Александра Медведева, известного под псевдонимом Шура, Павел Депершмидт рассказал корреспонденту Dni.Ru о том, как проходила его борьба с онкологическим заболеванием. Несколько лет назад артисту удалили яичко.
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"Конечно, сейчас он чувствует себя отлично – сколько лет назад это было! Но тогда было тяжело – главным образом потому, что от него отвернулись многие друзья. К счастью, самые преданные остались. Из-за химиотерапии Александр очень понравился – до 120 килограммов. Поэтому, как вы понимаете, со сцены ему пришлось уйти", – рассказал Павел.

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По словам администратора, приятели артиста как могли поддерживали его. "Представляете, они сами организовывали концерты. Александр выступал на сцене сидя. Он не мог стоять. Здорово, что ему удалось преодолеть все эти проблемы", – объяснил директор.

Недавно, после пятилетнего отсутствия на сцене, артист выпустил новую песню – "Подруга". "Эту композицию написал для него Руслан Квинта, тот самый автор "Пьяного солнца". Он не так часто сочиняет новые песни, но в этот раз он сам сказал, что ему очень нравится Шура как исполнитель, и специально для него ее написал. Она посвящена друзьям и подругам, которые были рядом с ним в трудный момент", – добавил Депершмидт.

Напомним, недавно стало известно, что артист перенес операцию по удалению яичка. "Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы. Уже было очень плохо все", – рассказал исполнитель. Всего же на борьбу с напастью у артиста ушло около пяти лет и более миллиона долларов.

Автор: Любовь Порываева3 февраля 2017, 17:41

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