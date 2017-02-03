Ваенга напугала поклонников "греховной" татуировкой

Певица Елена Ваенга продемонстрировала подписчикам эскиз татуировки, которую звезда собирается сделать на лодыжке. На рисунке изображены земной шар и крошечный самолетик, облетающий его.

"Ох, все же шлепну", – сообщила подписчикам Ваенга. Большинство поклонников оценили картинку по достоинству. "Вау. Мне кажется, он вам очень даже подойдет", "Про вас, Леночка... Самолетик с бесконечностью...", "Удивлена, что Вы до сих пор еще не шлепнули", "Уже интересно, какая будет вторая", – написали фолловеры.

Кое-кто посчитал своим долгом предостеречь артистку от необдуманного поступка. "На... вам оно. Грех. Если так уж хочется, набейте временную. Да и они надоедают", "Не надо. Вы и так Богом отмечены!", "Елена Владимировна, не ставьте на себе метки! Все метки при рождении Господь вам уже родинками дал", – высказались фанаты.

Фото опубликовано ElenaVaenga (@vaengaofficial) Фев 3 2017 в 2:38 PST

Как писали Dni.Ru, недавно артистка отметила день рождения – ей исполнилось 40 лет. "Снимай 3, Ленка. Готовь 4", – написала Ваенга на своей страничке в социальной сети. Чуть позже она опубликовала еще один пост и прокомментировала его так: "Ну ладно. Поверю маме!"

Далее певица процитировала поздравление матери. "Не уподобляйся дурам бабам, которые считают жизнь по возрасту. Годы, цифры – это очень относительная вещь. Можно в 30 быть 40-летней и в 45 быть 35-летней. Все в твоих руках. Моя мама рассказывала мне, что когда-то в молодости думала, что неплохо бы умереть в 40. Пока молод и красив, а сама и в 80 очень любила жизнь и не хотела даже думать о смерти. У тебя Ване даже пяти лет нет!!! Ты очень молодая мать! Выше нос. Ориентируйся на таких, как Николь Кидман", – написала Елене мама.