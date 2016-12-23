Муж Ваенги сбежал из больницы

Известная российская певица Елена Ваенга сообщила, что ее муж сбежал из больницы. Артистка уверена, что все идет как нельзя лучше, несмотря на то, что еще недавно ее возлюбленный находился в реанимации.

Певица Елена Ваенга рассказала о ходе лечения своего мужа, который недавно оказался в реанимации из-за эпидемии гриппа. Оказалось, супругу артистки хватило всего несколько дней, чтобы не просто встать на ноги, но еще и удрать от присмотра бдительных врачей.

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"Я поехала в Казань. Муж сбежал из больницы, все идет супер", – написала исполнительница в социальной сети Instagram. По всей видимости, певица вовсе не огорчена тем фактом, что ее муж удрал из-под надзора врачей всего спустя три дня после того, как попал в реанимацию.

Фото опубликовано ElenaVaenga (@vaengaofficial) Дек 21 2016 в 12:30 PST

Напомним, о том, что муж Ваенги слег с гриппом, стало известно в середине декабря. "День сложный. Ромочка аж в реанимации . грипп...... слава богу ребенка " пронесло".......🙏🙏🙏... жалко Ромика. очень....... ну буду ждать... "передачки" носить😍..... и вот еще..... берегите себя и друг друга люди. не болейте.... очень грустно быть самой болеющей дома , когда он... в палате. (орфография и пунктуация автора соблюдены – Прим. ред.)", – писала она в социальной сети.