Пореченкова пристыдили за интим с Тарасовой

Виктория Тарасова рассказала об отношениях с коллегой, актером Михаилом Пореченковым. Звезда сериала "Глухарь" призналась, что он "комфортный", и сообщила, как его пристыдили за интим с ней.

Недавно по одному из центральных каналов стартовал сериал "Один против всех", где главную роль исполнил Михаил Пореченков. В многосерийном фильме приняла участие и звезда "Глухаря" Виктория Тарасова. Однако на этот раз ей досталась совсем другая героиня.

"Зимина же "правила миром". А тут мягкая, всем прислуживает, мы с режиссером называли это качество "пионерской ответственностью". Ну и по трупам, в отличие от Зиминой, не идет", – рассказала Тарасова.

Виктории понравилось работать с Пореченковым. "Он человек комфортный, хороший друг. А съемки проходили в Крыму. Было это еще два года назад. Условия жуткие: холодно, в гостинице перебои с электричеством и водой, даже зубы не почистить и не поесть. Миша всех спасал: организовывал вылазки за едой в какие-то магазинчики, ресторанчики. Мы фактически с этого сериала сдружились. Позже вместе летали в Сирию, ездили на Кавказ и даже в Арктику. С нами были Сергей Маховиков и Алексей Огурцов, это наш актерский звездный десант. Чудом не оказались в разбившемся 25 декабря под Сочи ТУ-154. Тогда нашу поездку перенесли", – сообщила актриса.

У тарасовой и Пореченкова даже была интимная сцена. По признанию Виктории, ее снимали очень весело. Они даже сделали селфи и отправили Огурцову. "Он перезвонил и шутливо нас отчитывал: "Как не стыдно, Миша! Вика же нам как сестра!" И мы смеялись. По факту вышло совсем невинно: они легли – они проснулись", – цитирует Викторию Тарасову "Собеседник".

Отметим, что Пореченков специально для роли сильно похудел. Актер сыграл влиятельного начальника уголовного розыска в одном из провинциальных городов по фамилии Жженов. Он борется с преступностью так, как считает нужным, и диктует правила игры. В его городе никогда не продадут наркотики несовершеннолетним, а в проституцию не вовлекают по принуждению. Виктория Тарасова воплотила образ его бывшей возлюбленной, к которой у героя Пореченкова чувства еще не остыли.