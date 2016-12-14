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Как Пореченков "попал в монастырь"
Сценарий фильма был написан еще в 2008 году, но подготовка к съемкам началась лишь спустя 6 лет – весной 2014-го. Экранизация рассказа Алексея Толстого "Семья вурдалака" обещает стать более чем впечатляющей. К слову, участники съемочной группы признались: в процессе работы над фильмом не раз возникали по-настоящему мистические моменты.
Как рассказали продюсеры фильма – Андрей Радько и Екатерина Гордецкая – на роль главного "воина" и истребителя вампиров изначально было задумано пригласить ни кого иного как Михаила Пореченкова.
"Из истории мы знаем многих монахов, которые до этого были воинами. Предполагаю, что и мой герой, Лавр, когда-то был воеводой, а потом уверовал и ушел в монахи"
Съемки проходили в Крыму, живописные пейзажи которого весьма помогали воссоздать мистическую и страшную атмосферу другого мира. Того мира, где существуют настоящие вампиры. "Чуфут-Кале, древняя крепость, где мы снимали, – замечательное, фантастическое место, которое заряжало нас энергией", – рассказал Михаил Пореченков. Также актер признался, что получил огромное удовольствие от работы в прекрасной команде.
Помимо Михаила в главных ролях выступили такие известные актеры театра и кино как Константин Крюков, Аглая Шиловская, Андрей Руденский, Юлия Ауг и многие другие. Для Константина Крюкова участие в съемкам стало нешуточным испытанием. "Я довольно серьезно отношусь ко всякого рода нечисти", – заявил актер и выразил режиссеру Сергею Гинзбургу благодарность за то, что перед началом работы вся съемочная группа совершила молебен.
Но самое интересное, что бригаде киношников удалось практически невозможное. При заявленных жанрах картины "триллер" и "ужасы" все актеры как один утверждают: основная идея фильма – в превосходстве любви.
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