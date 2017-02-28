После вестей о разводе Гузеева привела мужа на ТВ

После того, как в СМИ появилась информация о разрыве Ларисы Гузеевой и Игоря Бухарова, стало известно, что супруги будут вместе сниматься в неком кулинарном шоу. Актриса станет ведущей, а ее муж – экспертом.

На "Первом канале" скоро стартует новое кулинарное шоу. В передаче "ТилиТелеТесто" участники будут соревноваться в приготовлении выпечки – тортов, пирогов, пирожных, булочек. Вести шоу будет Лариса Гузеева, а судить участников два эксперта – звездный кондитер Ренат Агзамов и президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров – муж Ларисы Гузеевой.

Программа растянется на весьма долгий срок. В каждом выпуске шоу будет два задания. Первое – импровизация на заданную тему, второе – технологическое, когда каждый участник должен приготовить одно и то же блюдо из одинакового набора продуктов. После каждого испытания один кондитер будет покидать шоу. В финале останутся лишь трое. Они и поборются за звание Лучшего пекаря и денежный приз.



В свете информации о разрыве Гузеевой и Бухарова отношения супругов представляли особый интерес у журналистов. На съемочной площадке, как утверждает "Телепрограмма", супруги общались мирно. Возможно, слухи о расставании Ларисы и Игоря всего лишь пиар передачи, которая увидит свет ближе к середине марта.

Напомним, Лариса Гузеева сообщила, что была вынуждена разъехаться со своим мужем во время телепередачи "Давай поженимся". О том, что именно вызвало разлад в семье, ничего не было неизвестно.

Лариса Гузеева трижды состояла в официальном браке. В последний раз актриса вышла замуж в 1999 году. Телеведущая долго дружила со своим избранником, но решилась на официальные отношения только в 40 лет. От Бухарова Гузеева родила дочь Ольгу. Сейчас девушке 16 лет.