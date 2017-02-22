Анну Калашникову развели на деньги

Представитель актрисы и ведущей сообщил о мошенничестве. История, правда, запутанная.

Артем Ратников, который занимается smm-продвижением в соцсетях, подал в суд на свою бывшую заказчицу – актрису и ведущую Анну Калашникову за обвинения в мошенничестве. Артистка обратилась к нему по рекомендациям звездных коллег за продвижением своего аккаунта в Instagram. Но вместо этого Ратников занимался "накруткой" ботов. Более того, он писал с личного аккаунта звезды будущим клиентам и подтверждал, что является smm-менеджером Анны Калашниковой, брал с них деньги – этому есть доказательства в виде переписок.

Как только Калашникова это выяснила, сразу отказалась от сотрудничества с ним и потребовала вернуть деньги. Но получила отказ. Тогда она опубликовала на своей странице фото обидчика и написала: "Внимание: мошенник! Не доверяйте работу этому человеку, ищите порядочных специалистов! Ратников проводит smm-курсы и мастер-классы, рассказывает про рекламу в звездных Instagram и т. п. Так вот, человек, который может общаться с клиентами, ничему вас не научит! Бегите от таких".

Dni.Ru cвязались с представителем Калашниковой Виталием Давиденко, чтобы прояснить ситуацию. "Очевидно, что Анна сама стала жертвой мошенника, – уверен он. – Человек, с которым она связалась для smm-продвижения, не заключил с ней договор, это во-первых. Во-вторых, Анне совершенно не нужны были "мертвые души" – так называемые боты, а он накручивал сайт именно за счет них. Понятно, что Калашникову это не устроило".

Сама Анна в интервью Dni.Ru сообщила: "Многие мои знакомые, котором он писал с моего аккаунта, пострадали от действий этого самого Ратникова. Он нанес ущерб моей деловой репутации, ведь я использую соцсети и как рекламный носитель, а рекламодателям важно, чтобы их продукт видели и оценивали реальные люди, а не искусственно созданные боты. Поэтому я требую вернуть деньги, извиниться, перестать использовать мое имя в своих целях".