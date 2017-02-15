Врачи борются за жизнь больной раком певицы

Известная певица Лама Сафонова, у которой обнаружили запущенный рак, вышла на связь после экстренной госпитализации. По словам певицы, врачи успешно борются за ее жизнь и ей стало значительно лучше.

Накануне Лама попала в больницу в тяжелом состоянии. У артистки из-за побочных эффектов от химиотерапии были нарушены все двигательные функции организма и отказал речевой аппарат. Несколькими днями ранее Сафонова сообщила, что ей резко стало хуже, и прекратила оставлять сообщения в микроблоге. Несколько дней Instagram исполнительницы вел ее представитель.

Стараниями врачей Ламе стало лучше. Она снова может говорить и двигаться. Об изменении своего состояния певица рассказала в своем микроблоге.

"Мои любимые, наконец смогла выйти на связь... После госпитализации (в связи с осложнениями во время первого курса химии) мне сегодня стало чуть легче – речь восстановилась, двигательные функции тоже -могу вставать, (правда еще не совсем уверенно передвигаюсь, но могу), я в руках профессионалов, которым очень искренне доверяю", – успокоила своих поклонников артистка.

Лама не оставляет без внимания добрые пожелания неравнодушных людей. "Перечитываю постоянно все Ваши комментарии поддержки, которые ежесекундно прибавляют мне сил и позитива, я ТАК ВАМ ЗА ЭТО БЛАГОДАРНА!!!!!! ❤Мне так это нужно! С такой любовью и молитвами добрых сердец настрой по-прежнему только на победу. И в больнице коллектив очень чуткий и внимательный. Как будто сама Вселенная создает для меня пути, чтобы я смогла поскорее выбраться из беды! – считает одухотворенная Лама. – Путь, конечно же предстоит долгий.. Но, главное – есть надежда, силы и уверенность. И Любовь в сердце".

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 17 2017 в 11:59 PST

Сафонова сказала несколько слов и о шоу "Прямой эфир", посвященном ей. "Я БЛАГОДАРНА ТЕЛЕКАНАЛУ РОССИЯ-1 за то, что вчера вышел долгожданный эфир (который был записан в конце января), из которого люди нашей страны смогли узнать о случившемся и может кто-то сможет и захочет посильно помочь мне сохранить жизнь! Я очень в этом нуждаюсь", – призналась исполнительница.

К сожалению, без ложек дегтя не обошлось. Телевизионщики очень часто разочаровывают артистов. "Спозиционировали, правда, меня там специфически) Ни пол слова о Благотворительной деятельности, о многолетнем успешном труде (lamamusic.RU), о том что я много лет сама продюсер, а не "после связи с Голливудом" вдруг "попала в заоблачный мир" (полное вранье) и якобы поэтому пришел успех, жаль что не показали репортаж с большого звездного гала-концерта #ЛАМАСАФОНОВАЖИВИ, который организовали друзья – он стал стартовым в поддержку жизни...", – посетовала Сафонова.

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 30 2017 в 3:15 PST

Однако были и хорошие моменты в шоу. "Главное – что зритель теперь сам смог своими глазами увидеть – кто есть кто: кто действительно хочет спасти и поддерживает меня в стремлении преодолеть это испытание, а кто злорадствует моему горю из-за личной выгоды и мести "неразделенности", и преступных целей самопиара на моем горе. Спасибо каналу РОССИЯ-1 что после ознакомления с официальными документами опубликовали в эфире мой номер карты с целью постараться помочь собрать помощь!!!!!🙏❤ Спасибо лично Ирине Чечеткиной за то, что не дала уронить мою Честь и Достоинство и всегда рядом!. Спасибо всем моим друзьям кто держит руку на пульсе и не бросают меня в беде. Миша Диденко и Наташа Есаулова, спасибо. С ОГРОМНОЙ ЛЮБОВЬЮ!" – резюмировала артистка.