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Наряд бородатой Кончиты сравнили с мусорным пакетом

Кончита Вурст. Фото: GLOBAL LOOK press
Певец Том Нойвирт, скрывающийся под личиной бородатой Кончиты Вурст, блистал на красной дорожке 67-го Берлинского кинофестиваля. Очевидцы сравнили наряд звезды с мусорным мешком и отметили, что она все больше становится похожа на мужчину.
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После недавних угроз убить в себе Кончиту Вурст Том вновь обрел популярность. Папарацци следуют за ним по пятам и отмечают все изменения во внешности артиста, решившего вернуться в свое мужское обличье.

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На Берлинале Нойвирт появился в спорном наряде из странного вида ткани. Модные критики отметили, что Том выглядит неряшливым и помятым. Кому-то этот костюм напомнил черный мусорный пакет. Другие же отметили, что на такой прекрасной фигуре даже мешок из-под картошки будет смотреться красиво.

Интересно другое – в певице/певце все меньше остается Кончиты Вурст. Нет уже красивых дизайнерских платьев, отсутствуют бриллианты и яркий макияж (от былой роскоши остались только накладные ресницы). Вместо изящных туфелек – мужские ботинки. Расслабленный Том будто пришел на красную дорожку в обляпанной чем-то пижаме прямиком из постели.

Кончита Вурст. Фото: GLOBAL LOOK press

Вот так, шаг за шагом, горюющие почитатели Кончиты Вурст наблюдают ее закат и рождение новой звезды – исполнителя Тома Нойвирта. "С этой женщиной, с которой я победил на "Евровидении", я всего достиг. Мне больше уже ничего не нужно от нее. Я работаю над созданием нового персонажа, поэтому Кончиту я должен убить. Сейчас я ищу то занятие, в котором смогу реализоваться. Том и взбунтовался против нее", – объяснил свое решение Нойвирт, без жалости скинувший дамскую одежду и вернувшийся к своему естеству.

Теперь артист выступает в мужской одежде, хотя от длинных волос все еще не отказался. А вот бороду он запустил – раньше она была аккуратной, стильной. Теперь же Том – заурядный, не шибко ухоженный представитель мужского пола, не справившийся с тягостной обязанностью каждый день наносить макияж, регулярно брить ноги, делать коррекцию бровей и маникюр, наращивать ресницы и ходить на каблуках.

Однако некоторые фанаты Кончиты надеются, что у Тома временный нервный срыв и он еще передумает. И тогда Вурст подобно фениксу в очередной раз восстанет из пепла на радость многочисленным почитателям по всему миру.

Автор: Иннокентий Звездинский20 февраля 2017, 13:14
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Звездный флэшмоб в честь Кончиты

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