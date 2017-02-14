Подробности убийства бородатой Кончиты

СМИ сообщили печальную новость для фанатов триумфатора "Евровидения" 2014 года Кончиты Вурст. Скандально известная "бородатая певица" объявила о намерении убить себя.

Кончита обрела мировую известность, блестяще выступив на международном песенном конкурсе с песней Rise Like a Phoenix ("Восстану словно Феникс"), которая молниеносно стала хитом. Гей-сообщества из разных стран поддержали в зрительском голосовании своего ярчайшего представителя.

Известно, что под личиной стройной и жгучей брюнетки Вурст (что переводится как "колбаса") скрывается исполнитель Том Нойвирт. Уже с ранних лет он проявлял интерес к женской одежде, а в подростковом возрасте заметил, что его привлекают мужчины. В 17 лет субтильный паренек совершил каминг-аут и подвергся жестоким гонениям в школе.

Примерно тогда же он начал штурмовать эстраду и в кое-каких местных конкурсах даже занимал призовые места. Но Тому и не снилась та бешеная популярность, которая свалилась на него, когда он вышел на сцену в образе женщины с бородой.

Фигура у Нойвирта настолько прекрасная, что многие женщины позавидуют. Талия у него осиная, что для мужчин – редкость. Волосы – загляденье, далеко не у каждой девушки такие роскошные локоны. И стала Кончита Вурст для многих гонимых гомосексуалистов, которых в Европе как в России осенью яблок, иконой стиля, ролевой моделью и образцом для подражания.

Публикация от conchita (@conchitawurst) Фев 12 2017 в 6:12 PST

Можно представить, как сейчас стенают эти толпы фанатов, узнав из газеты Die Welt, что певица с бородой задумала самоубийство. Том устал от Кончиты. Устал так сильно, что ничего в этой жизни не хочет больше, чем уничтожить ее. Нойвирт ощутил, как его альтер эго, искусственно созданный резонансный персонаж затмил его как артиста. Он почувствовал себя ненужным, в то время как Вурст блистала и купалась в любви публики.

Публикация от We Love Thomas (@tom_neuwirth_fan) Июл 17 2014 в 9:31 PDT

Однако, как известно, зрительской аудитории все быстро надоедает. Кончита наскучила искушенным зрителям. Бородатая певица перестала занимать умы молодежи и представителей гей-сообществ. Мыльный пузырь, раздутый в свое время умелыми пиарщиками, лопнул. И исполнителю, прятавшемуся под женской юбкой, пришлось объявить капитуляцию – громко и эмоционально.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Публикация от We Love Thomas (@tom_neuwirth_fan) Авг 31 2014 в 5:50 PDT

"С этой женщиной, с которой я победил на "Евровидении", я всего достиг. Мне больше уже ничего не нужно от нее. Я работаю над созданием нового персонажа, поэтому Кончиту я должен убить. Сейчас я ищу то занятие, в котором смогу реализоваться. Том и взбунтовался против нее", – объяснил свое решение Нойвирт, без жалости скинувший дамскую одежду и вернувшийся к своему естеству.

Теперь артист выступает в мужской одежде, хотя от длинных волос все еще не отказался. А вот бороду он запустил – раньше она была аккуратной, стильной. Теперь же Том – заурядный, не шибко ухоженный представитель мужского пола, не справившийся с тягостной обязанностью каждый день наносить макияж, регулярно брить ноги, делать коррекцию бровей и маникюр, наращивать ресницы и ходить на каблуках. Женщиной в наше время быть архисложно. Похоже, Тому с его тонкой душевной организацией такая задача не под силу.