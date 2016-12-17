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Даша Жукова зажгла на пижамной вечеринке с журналистом
Жена Абрамовича развлекается на предрождественских вечеринках в США. На одно из таких мероприятий Даша отправилась вместе с давним другом, нью-йоркским журналистом Дереком Бласбергом, который обнародовал совместное фото.
Жукова и Бласберг сделали "селфи" в роскошном особняке, где проходила пижамная вечеринка. На фото журналист позирует, согласно дресс-коду, в пижаме в горошек. Даша же выбрала менее расслабленный вариант и пришла в кожаной юбке. Но верх наряда Жуковой – все же бельевая комбинация. И Даша, и Дерек надели длинные гольфы. "Тусуемся в носках" – подписал Бласберг фото.
Бласберг нередко сопровождает Дашу в отсутствии ее супруга. Журналист уже успел познакомить дизайнера с американскими звездами – Кейт Хадсон, Риз Уизерспун, Стеллой Маккартни. Многие подписчики Даши и Дерека удивляются – как это Абрамович не ревнует Жукову к журналисту.
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