Даша Жукова зажгла на пижамной вечеринке с журналистом

Супруга российского миллиардера Романа Абрамовича, дизайнер Даша Жукова засветилась на пижамной вечеринке в Нью-Йорке. Снимок с Жуковой опубликовал ее друг, журналист Дерек Бласберг.

Жена Абрамовича развлекается на предрождественских вечеринках в США. На одно из таких мероприятий Даша отправилась вместе с давним другом, нью-йоркским журналистом Дереком Бласбергом, который обнародовал совместное фото.

Фото опубликовано Derek Blasberg (@derekblasberg) Дек 16 2016 в 12:11 PST



Жукова и Бласберг сделали "селфи" в роскошном особняке, где проходила пижамная вечеринка. На фото журналист позирует, согласно дресс-коду, в пижаме в горошек. Даша же выбрала менее расслабленный вариант и пришла в кожаной юбке. Но верх наряда Жуковой – все же бельевая комбинация. И Даша, и Дерек надели длинные гольфы. "Тусуемся в носках" – подписал Бласберг фото.



Бласберг нередко сопровождает Дашу в отсутствии ее супруга. Журналист уже успел познакомить дизайнера с американскими звездами – Кейт Хадсон, Риз Уизерспун, Стеллой Маккартни. Многие подписчики Даши и Дерека удивляются – как это Абрамович не ревнует Жукову к журналисту.