Лев Лещенко: Я пахал всю жизнь!

Лев Лещенко сегодня, 1 февраля, отмечает юбилей. В связи с празднованием круглой даты легендарный артист дал откровенное интервью.

К своему возрасту (а Льву Лещенко исполнилось 75 лет) популярный исполнитель относится философски. "В прекрасной книге Юрия Трифонова "Дом на набережной" есть фраза, которая с определенного момента стала моим жизненным кредо: "Когда тебе за 40, то жизнь уже не кажется бесконечной". Этой мыслью я и руководствуюсь. Понимаю, что уж после 75 ты тем более не бесконечен, но в то же время постоянно напоминаю себе, что жизнь продолжается", – заявил юбиляр.

Лещенко уверен, что нельзя сидеть сложа руки. "Надо делать все, чтобы сохранить себя, свое творчество, свою душу, родных, близких. Я не унываю и считаю, что каждый возраст дает человеку что-то важное, нужное и необходимое в этот самый промежуток времени", – уверен артист.

В то время, пока многочисленные поклонники поздравляют Лещенко с днем рождения и осыпают его различными пожеланиями, другие отпускают в адрес именинника язвительные замечания. В частности, говорят, будто ничего тяжелее микрофона Лев в жизни не держал.

На это Лещенко ответил так: "Для того чтобы заработать, нужно поездить от Калининграда до Дальнего Востока. Надо не спать ночами. Это только со стороны кажется, что все легко и просто. В свое время я трудился на заводе, служил в армии, был рабочим сцены. Я пахал всю жизнь!" – цитируют Льва Лещенко "Аргументы и факты".

Артист философски отметил, что никто не знает, что будет завтра, так что не нужно "ныть, сидя на диване", а нужно работать. "Мы в свое время не гнушались никакой работы. Быть чернорабочим – в этом ничего постыдного не было. Теперь на стройках или дворниками работают почему-то одни гастарбайтеры. Что, русский человек улицу подмести не может или крышу застелить? Все сегодня хотят иметь всё, ничего особо не делая. Но так не бывает", – заключил Лев Лещенко.