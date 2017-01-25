Лещенко пришлось спать под столом и есть жмых

Певец обожает "позу кошечки". Он рассказал, как поддерживает себя в форме.

Лев Лещенко готовится к юбилею – 1 февраля он отметит 75-летие. Артист бодр, подтянут и настроен оптимистично. "Настоящей депрессии у меня никогда не было, – заверил исполнитель хита "Прощай". – Стараюсь гнать грустные мысли, поскольку они разрушают психику. Не размышляю о жизни и смерти. Чего себя травмировать? Многие, впадая в депрессию, начинают пить, но это не выход".

"Мы все хотим жить долго, но важно жить качественно, быть здоровым. Вот я сегодня встал – не хотел идти на улицу, но заставил себя хотя бы три раза вокруг дома пройти, 20 раз присесть, встать в позу кошечки, ножку потянуть. Это обязаловка. У нас большой участок – я сам лопатой снег чищу и кайфую. Спина, правда, потом болит, но что делать", – рассказал певец. Сегодня Лев Валерьянович мечтает только о здоровье: "Позвоночник болит, спина. Если не позанимаюсь утром – все ноет".

А вот материальных проблем у него, к счастью, нет. "Дом есть, квартира, машина тоже, лодка. Не яхта, но с двумя моторами, хорошая. Ружья. Вот все, что я хотел", – похвастался Лещенко. Впрочем, так он живет последние 20 лет. "А до этого мы сначала жили впятером в одной комнате, спали где попало. Я – под столом или у печки. Ели жмых. Денег не было, копеечки собирали, чтобы пойти в кино. И потом всю жизнь пахал. Сначала в Большом театре рабочим сцены и слесарем, и в армии, и в ансамбле. В институт сколько раз поступал!" – цитирует артиста журнал "Антенна".