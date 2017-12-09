Участница "Голоса" рассказала о ночных звонках Градского

Участница шоу "Голос" Лора Горбунова рассказала о том, как работала со своим наставником на телепроекте Александром Градским. Певица подчеркнула, что открыла для себя много нового.

Выяснилось, что Александр Градский может позвонить своим подопечным в любое время дня и ночи. "Градский, конечно, уникальный наставник. Недавно позвонил мне в восемь утра и очень удивился, почему я ответила таким бодрым голосом: "А ты что не спишь? Вокал с утра? Ты что, с ума сошла?", – цитирует StarHit Лору Горбунову.

"Самое интересное, что в этот же день – около двух ночи – Александр Борисович звонит еще раз. Я таким же бодрым голосом отвечаю. А он: "Ты вообще когда-нибудь спишь?", – добавила она. Певица назвала Градского уникальным наставником и подчеркнула. что за время работы с ним узнала для себя много нового.

"Он мне помог и в плане техники, и с актерским мастерством, и с человеческой точки зрения", – поделилась Лора Горбунова. Она рассказала, что наставник старается уделять каждому своему подопечному максимальное количество времени и не только дает ценные советы и делится мыслями по поводу предстоящего номера, но и заботится о здоровье и настроении.

Поддерживают Лору Горбунову и другие. "Для меня было удивительно, что после нокаутов, где я исполнила песню Audition из мюзикла La La Land, пришло огромное количество добрых слов от друзей и зрителей. Сообщения не заканчивались несколько дней", – рассказала она.

Личным отзывом поделился даже Иеромонах Фотий, победитель четвертого сезона шоу "Голос". Нашел слова поддержки для певицы и Байгали Серкебаев из A'Studio. Лора Горбунова рассказала, что также ее поддерживают и другие артисты: Николай Наумов, Зоя Бербер, Анна Цуканова-Котт, Юля Топольницкая.