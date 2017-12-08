Как секс-скандал помог Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова после скандала с утечкой ее интимных фотографий стала намного популярней. Пользователи интернета в десять раз чаще ищут информацию о звезде.

Об этом свидетельствует статистика поисковика "Яндекс". Если до октября этого года, когда в Сети появились фотографии балерины в дезабилье, запросов "Волочкова" было около 300 тысяч, то начиная с октября счетчик рванул вверх. В ноябре Волочкову искали уже два миллиона 200 тысяч раз.

Это в десять раз превышает статистику за любой другой месяц 2017 года. В то же время более двух миллионов человек пытались найти в интернете фотографии балерины. Суммарно девять запросов, по которым пользователи Сети пытались найти откровенные снимки балерины, за месяц вводились 3,5 миллиона раз.

Чаще стали искать и информацию о двух возможных авторах интимных фотографий. Бизнесмен Чермен Дзотов теперь интересует пользователей "Яндекса" в 351 раз больше, чем до скандала. Второй возможный автор снимков, секс-тренер Алекс Лесли, также не остался в стороне от внимания общественности. Информацию о нем ищут в 13 раз чаще, чем до громкой истории.

Напомним, скандал грянул после того, как неизвестные выложили в Сеть фотографии секса 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова и 41-летней балерины Анастасии Волочковой. Позже мужчина сообщил, что снимки у него украли. Мол, злоумышленник похитил его телефонную карточку и обманным путем завладел аккаунтами. А на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Чермен даже опубликовал фотографии заявлений в правоохранительные органы.

Ответственность за публикацию личных фотографий пары взял на себя самопровозглашенный секс-гуру Алекс Лесли. "Когда Чермен обратился ко мне по поводу Волочковой, я проанализировал ситуацию, и задача была ее полюбить, – рассказал Алекс. – Потому что Настя недостаточно была в него влюблена. – Когда увидел, на что способна Настя Волочкова в кровати, когда я увидел своими глазами, что это за секс, то понял, что это шедевр, и скрывать такой секс – это преступление. Я выложил эти фотографии в Сеть", - рассказал он.