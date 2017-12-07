Друг Цымбалюк-Романовской о брюзжащем и жрущем виски Джигарханяне

Виталина вырвалась из сущего ада. И вновь стала завидной невестой.

Виталина Цымбалюк-Романовская счастлива, что в сложившейся трудной ситуации ее поддерживает большое количество людей – знакомых и посторонних. Она оказалась в серьезной беде – пережила дикий стресс, травлю со стороны прессы и соратников Джигарханяна. Хотя всего лишь хотела простого женского счастья...

"Виталина, как же вы терпели все эти унижения и оскорбления от этого "в высшей степени воспитанного и интеллигентного человека", – обратился в открытом письме к Цымбалюк-Романовской через соцсети ее друг. - Вы – редкого терпения и выдержки женщина. Мало кого сейчас можно безнаказанно обзывать, крыть матом и при этом умничать, нудеть, брюзжать и жрать виски. Вы вырвались из этого ада, и слава богу. Думаю, вы были влюблены в его киногероев. Но человек оказался другим. И особенно в старости он показал себя во всей красе и опозорил себя по полной".

Цымбалюк-Романовская, напомним, 16 лет заботилась о старике, кормила с ложечки, следила за его диетой, поила маминым клюквенным компотом, водила под ручку, заказывала туфли у мастера в Баден-Бадене, работала директором в его театре. Свою молодость пианистка посвятила человеку, который потом так некрасиво с ней обошелся – ославил на всю страну и обозвал воровкой.

"Публично объявите во всех интервью, предупредите общественность, что теперь за последствия за здоровье и жизнь Армена Борисовича будет нести так называемая клика друзей Джигарханяна – режиссеры Клипиков с Рубинштейном, Согомонян и вся армянская диаспора, СМИ, которые подогревали этот скандал", – советует Виталине другой друг.

Сама красавица сейчас отдыхает в шикарном отеле Петербурга – гуляет по музеям, участвует в фотосессиях с дорогим фотографом. И уверена, что еще будет счастлива. Тем более, с таким приданым – три квартиры общей стоимостью в 100 миллионов и солидные счета в банке. Виталина ведь привыкла много работать, вот и подстелила себе своевременно соломку.