Шифрин о ситуации с Джигарханяном: Я не знаю большего позора

Ефим Шифрин прокомментировал шумиху, которая уже несколько недель сопровождает Армена Джигарханяна и его экс-супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую. Известный юморист признался, что не понимает легендарного актера.

Уже на протяжении нескольких недель в СМИ и на телевидении муссируются подробности личной жизни прославленного актера Армена Джигарханяна и его молодой избранницы Виталины Цымбалюк-Романовской. Передачи "Прямой эфир" и "Пусть говорят" на первых двух кнопках с завидной регулярностью и по очереди готовят и обнародуют материалы, в которых "раскрывают" все более сенсационные, а местами и шокирующие подробности частной жизни артиста и его экс-супруги.

Шумиху вокруг пары прокомментировал известный юморист Ефим Шифрин. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook артист высказал свое мнение. "Ни разу в эти дни не смотрел сюжетов, посвященных "случаю Джигарханяна", но читал много сетований по этому поводу в социальных сетях. Сегодня мне довелось посмотреть целых пол-эфира с участниками этой драмы – его бывшей супругой и приемным сыном. Рассуждать о произошедшем с Арменом Борисовичем не буду – я очень уважаю, но, к сожалению, совсем не понимаю его", – признался Шифрин.

Далее артист дал понять, что негативно относится к подобному "перетряхиванию грязного белья". "Я не знаю большего унижения, чем такие эфирные разборки. Я не знаю большего позора, чем аншлаг в театре, в котором идет представление из твоей частной жизни..." – заявил юморист.

Шифрин обратился к многочисленным подписчикам с просьбой во что бы то ни стало остановить его, если с ним что-то случится и он захочет вынести подробности личной жизни на суд общественности.

"Чтобы не обзванивать своих родных, близких, друзей и коллег с распоряжениями на случай, когда рассудок начнет совершенно изменять мне, обращаюсь к вам сейчас: как только вы услышите, что меня везут на эфир, посвященный публичному выяснению моих отношений с вами, разделу моего имущества или оспариванию завещания, врученного моим наследникам, вяжите меня, не дайте мне доехать до Останкинской башни, заклейте мне рот или даже прибейте меня", – попросил Ефим Шифрин. Отметим, что большинство подписчиков оказались с ним солидарны.