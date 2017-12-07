В Сети появился снимок Цымбалюк-Романовской в постели с известным фотографом

Виталина Цымбалюк-Романовская приняла участие в пикантной фотосессии. Бывшая супруга Армена Джигарханяна снялась в постели, а рядом с ней запечатлел себя фотограф.

На официальной страничке Виталины Цымбалюк-Романовской в социальной сети Facebook появилась запись, оставленная известным фотографом из Санкт-Петербурга Андреем Федечко. "Вот так и рождаются слухи!" – написал он, сопроводив публикацию фотографией, на которой запечатлел Виталину Цымбалюк-Романовскую в постели. Отметим, что экс-супруга Армена Джигарханяна укрыта одеялом почти до ушей.

Многочисленные подписчики пианистки пришли в восторг от изображения. "Теперь понятно, зачем она приезжала в Питер", "Лапочка! Фотография смешная", "Ну снова зевакам будет кому кости перемыть !!! Ха-ха-ха!! 👌👌👌👌Виталинка ❤️👌💋💋💋 ", – прокомментировали фотографию пользователи Сети.

Между тем 6 декабря состоялся первый допрос Виталины Цымбалюк-Романовской в рамках отрытого уголовного дела о нарушении тайны личной жизни. Об этом журналистам сообщила представитель бывшей жены артиста Элина Мазур. Пианистке предстоит ответить за камеры, тайно установленные в кабинете у Армена Джигарханяна, и за видео, где актер предстал не в лучшем свете.

Запись, которую показали на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", была сделана еще до развода актера и пианистки. "Нет, ты дешевка. Более того – страшная дешевка, – заявил артист. – Наливай. Пришла тут. Это очень удобная позиция. Жалко, что ты не понимаешь. Я думал, что у тебя работает голова, а оказывается, нет. Все это рассчитано на дебилизм".

Однако Виталина Цымбалюк-Романовская раскрывать причины конфликта не стала. "Может быть, он просто обзывается", – предположила она и добавила, что ей тяжело это комментировать.

