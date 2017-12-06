Одинокий Джигарханян радуется новой свадьбе

Актер и режиссер Армен Джигарханян взялся за новый спектакль. В его театре покажут "Свадьбу Кречинского".

Артист признался, что доволен результатами работы труппы. Он с радостью рассказал корреспондентам "Московского комсомольца" о новой постановке. "Что может быть прекраснее свадьбы? Классика – это лучшее, что может быть сегодня", – заявил Армен Борисович.

Кроме того, Джигарханян признался, что сюжет пьесы драматурга Сухово-Кобылина напомнил артисту о скандале, центром которого он стал. "Она (пьеса. Прим.ред.) рассказывает про аферистов. Вы же знаете, с чем я сейчас столкнулся? Я сам с удивлением узнаю: то я бомж, то я будущий отец, а моя жена беременна…", – подметил параллели Армен Борисович.

"Все вранье! Вот об этом лучше всех рассказал великий Сухово-Кобылин. Но он не знал, что в нашей жизни произойдет. У меня вот богатый жизненный опыт. А все равно – век живи, век учись, дураком помрешь", – поделился своим видением постановки Джигарханян.

Он отметил отличную работу всего персонала театра и старания молодого режиссера, которому доверил постановку. "Я видел репетиции – все работают отлично. Я доволен результатом. Мне кажется, я не ошибся в выборе пьесы и молодого режиссера. Молодым можно доверять, но не всем!", – признался Джигарханян.

Кроме того, он рассказал журналистам, что наконец-то съехал из театра и больше не ночует в своем кабинете художественного руководителя. "Я уже живу, спасибо моим друзьям, в новой прекрасной квартире. Приходи в гости. Но сначала я всех приглашаю в театр, чтобы зрители (а у нас – и старые, и новые) убедились: театр Джигарханяна жив, как его ни пытаются похоронить или оболгать".