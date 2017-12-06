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Cледователь добил ушлую Цымбалюк-Романовскую

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Бывшая жена Джигарханяна не ожидала такого поворота. Но ей могут предъявить несколько обвинений.
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Кажется, недолго веревочке осталось виться: следователи взялись за Виталину Цымбалюк-Романовскую. 6 декабря состоялся первый допрос бывшей супруги актера и режиссера Армена Джигарханяна в рамках отрытого уголовного дела о нарушении тайны личной жизни. Об этом РЕН ТВ сообщила представитель бывшей жены артиста Элина Мазур.

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Всего, как ожидается, может быть подано несколько исков с обеих сторон – о незаконном обогащении, присвоении чужого имущества, хищении бюджетных средств в особо крупном размере, клевете и защите деловой репутации. Сочувствующие ушлой Цымбалюк-Романовской шепчутся: мол, напрасно она после развода не осталась жить за границей, а вернулась в Москву – теперь ее обвинят во всех грехах. 

Пока же пианистке нужно ответить за камеры, тайно установленные в кабинете у Джигарханяна, и за видео, где актер предстал не в лучшем свете. Поклонники возмутились: "У Малахова показывают записи, как Армен пьет виски, а любящая женушка зачем-то это  снимает и показывает любимого мужа в неприглядном виде. Готовилась, значит, к заварухе, все спланировала. А Малахов это все раздувает на пустом месте, показывает на всю страну, начинают гнобить человека. Добивают лежачего – позор! Это вообще-то вмешательство в частую жизнь. За это статья светит и Виталине, и Мазур, и Малахову как соучастнику".

  

Цымбалюк-Романовская очень переживает, ведь ее имя полощут на всю страну. А допрос у следователя, говорят, просто добил ее. Кажется, Виталина не ожидала такого поворота.

Автор: Иван Губкин6 декабря 2017, 13:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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