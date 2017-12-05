Участница шоу "Голос" попала в секс-скандал

Эксклюзив Особое мнение Интервью Избитую Кравец приняли за элитную путану Колдун бросился в сауну к геям

Выбор читателей

Бузову убрали с Первого канала после скандала
Родные Фриске сделали важное открытие
Пугачева перепугала поклонников лицом без грима
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Семья Хворостовского приняла странное решение
партнеры
Вторник 5 декабря
Лента новостей
21:45
Объявлен победитель премии "Русский Букер"
21:25
На рынке в Балашихе произошел пожар
21:06
Москвичам пообещали снежные заносы
20:55
Порошенко ждет судьба Януковича
20:48
Госдума встала на защиту животных
20:38
Названы причины пожара в колонии "Белый лебедь"
20:36
Кабан сделал массаж оленю в сафари-парке (видео)
20:18
Безумные регионы: Омич не хотел выписываться из тубдиспансера
19:57
Шестилетнюю модель из России признали самой красивой в мире
18:53
МОК засекретил приговор российским спортсменам
18:52
Десятки человек погибли в Индии из-за циклона
17:54
Российские добровольцы отомстили за погибших товарищей
17:54
В Петербурге пенсионер умер на приеме у стоматолога
17:38
Предателю Родченкову поставили диагноз из-за эротических фантазий
17:35
Москва возглавила рейтинг читательской грамотности PIRLS
17:21
Молодую пару ударило током в комнате матери и ребенка под Москвой
17:19
"Мосфильм" открывает свои двери накануне Нового года
17:06
Вооруженное нападение на Гармаша в Киеве попало на видео
16:31
Зачем на Украине запретили Илью Муромца
16:27
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
16:15
Охотник смертельно ранил знакомого во время разделки лося
16:04
На Россию надвигается эпидемия неизлечимого гриппа
15:51
Саакашвили назвали российским шпионом
15:39
Беглый олигарх жалуется на следствие
15:39
Отбитый Саакашвили объявил новый Майдан
15:33
Голуби разбираются в учении Эйнштейна
15:12
Путин предложил кабмину программу для слепых
14:50
Саакашвили сравнили с Карлсоном без пропеллера
14:38
Когда мусульмане захватят Европу
14:32
Как пережить пенсию
14:22
На съемках шоу "Успех" случилось жуткое происшествие
14:10
Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша
14:08
Спасших москвичку от изнасилования отблагодарили мордобоем
14:06
Землю накрыла мощная магнитная буря
13:54
Киев репрессировал "украинца" Илью Муромца
13:35
Курорт в Крыму стал лучшим в мире
13:27
Радиация из США добралась до российской глубинки
13:13
Кремль припомнил Саакашвили пожеванный галстук
13:00
России предрекли дефицит топлива
12:51
Вычислены признаки скорой смерти
12:44
В Москве госпитализировали внучку секретаря Сталина
12:36
Где живут самые депрессивные россияне
12:27
Уход за кожей в отопительный сезон
12:20
Россию поразила неуправляемая инфекция
12:16
Секретный ресторан в центре Москвы открыл двери для всех
12:13
Жертвы допинг-скандала
11:57
На севшей в лужу Собчак поставили крест
11:55
Онкоцентр Блохина заподозрили в поборах с пациентов
11:35
Орущего Саакашвили стащили с крыши в тюрьму
11:29
Новое шоу Малахова обругали еще до премьеры
11:17
Как заработать миллионы до 30 лет
11:09
В Москве мажорка на Gelandewagen промчалась по тротуару (видео)
11:06
Спецназ загнал Саакашвили на край крыши
10:55
Родившая Кожевникова попала в больницу
10:43
Как провокаторы МОК отыграются на сборной России
10:13
Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
10:13
Как жирная пища убивает организм
10:09
Шиловская сыграла тайную свадьбу с известным актером
09:47
Миллиардеру Исмаилову предъявили обвинение в убийстве
09:37
Оскандалившаяся Шурыгина: Такой вы меня еще не видели
09:36
В Приморье семилетних мальчишек призвали в армию
09:31
В России перед Новым годом взлетели цены на игрушки
09:21
В Петербурге охранник "Пятерочки" избил покупательницу
08:57
Украина сжигает последние мосты с Россией
08:57
В Москве выросли тарифы на электричество
08:39
Бузова дерзко высказалась о своей свадьбе
08:30
США решили украсть славу Путина
08:28
Институту искусств хотят присвоить имя Хворостовского
08:18
Россияне ответили на ультиматум МОК
07:57
На МКАД случилась жуткая авария
01:00
Избитую Кравец приняли за элитную путану
22:14
В Корее встали на защиту российских хоккеистов
21:55
Предатель Родченков назвал имена сообщников
21:48
Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
21:33
Зараженный ВИЧ партнер Собчак рассказал об унижениях
21:13
Парламентарии мира объявили войну наркотикам
21:10
Известного певца обвинили в воровстве
21:04
Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем
20:46
Цымбалюк-Романовская пожаловалась в прокуратуру на Джигарханяна
20:34
Где в Европе больше всего пьют
20:31
Что Вы знаете о "Доме-2"
20:24
Бывшего президента Йемена убили выстрелом в голову
20:16
Любимый мужчина Волочковой возил в Ниццу деньги чемоданами
19:51
Безумные регионы: крыса прогрызла стену дома и украла банку шпрот
19:40
Смертельное ДТП с ребенком в Москве попало на видео
19:18
Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы
19:07
В Петербурге станцию метро закрыли из-за пассажиров
19:05
Глава парламента Индонезии: мировая стабильность – заслуга Путина
18:48
Ритуальщиков предупредили о больном Табакове
18:44
Трех прохожих избили у ларька с шаурмой в Подмосковье
18:30
Сбербанк без разрешения списывал деньги клиентов
18:27
В Чехии столкнулись два поезда
18:19
В крупном ДТП под Москвой пострадали люди
17:55
Названа дата столкновения гигантского астероида с Землей
17:52
Умер индийский актер Шаши Капур
17:50
Топ-5 туристических направлений на Новый год
17:37
"Единая Россия" отвечает на все вопросы избирателей
17:31
Парламенты России и Узбекистана укрепляют отношения двух стран
17:28
Задержание окровавленного убийцы ребенка попало на видео
17:07
Колдун осчастливил геев в сауне
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
Что случилось с лицом красавицы Брежневой
Джигарханян о бывшей жене: Я оставил ей все деньги
МОК принял унизительное для России решение
Шоу-бизнес

Участница шоу "Голос" попала в секс-скандал

Мелани Мартинес. Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Бывшую участницу американской версии шоу "Голос" Мелани Мартинес обвинили в изнасиловании. Якобы, певица надругалась над своей подругой Тимоти Хеллер.
прочитано 1174 раза

Последняя рассказала об этом в своем аккаунте в Twitter. По словам девушки, артистка предложила ей заняться сексом, но получила отказ. После этого Мартинес изнасиловала подругу фаллоимитатором. "Я хранила этот секрет годами, убеждая себя, что это не было чем-то особенным. Одна только мысль о том, что моя лучшая подруга могла меня изнасиловать отторгалась моим сознанием и казалась безумной", – написала Хеллер в своем аккаунте.

ПО ТЕМЕ

Градский спровоцировал гей-скандал на "Голосе"

Замешанную в гей-скандале звезду "Голоса" пнули

По ее словам, насилие произошло во время очередной ночевки у подруги. "Однажды, когда я осталась у нее ночевать, она завела разговор о моих сексуальных предпочтениях. Я чувствовала себя крайне неуверенно, однако она была моей подругой, так что я попыталась спокойно рассказать ей все, что та хотела узнать. Она начала спрашивать, готова ли я переспать с ней, при этом моя подруга знала, что у меня есть парень!", – вспоминала Тимоти Хеллер.

Она отказалась от предложения Мелани Мартинес и попыталась заснуть. "Следующей ночью все повторилось. Она снова начала предлагать мне секс и говорить, что это не будет считаться за измену. После очередного отказа Мартинес предложила мне покурить наркотики, я надеясь, что после их употребления она забудет о своем желании, согласилась. Разговор сошел на нет, и я заснула. Проснулась я от того, что она начала трогать меня за руку, после этого она пошла дальше", – вспоминает Хеллер.

"Она начала трогать мою грудь, а после просто изнасиловала меня фаллоимитатором. На этом наша дружба закончилась, хотя я все еще люблю этого человека и желаю ей только добра.", – призналась Хеллер. 

Автор: Михаил Войцеховский5 декабря 2017, 21:59

комментарии

Политика

Порошенко ждет судьба Януковича
Отбитый Саакашвили объявил новый Майдан
На севшей в лужу Собчак поставили крест
США решили украсть славу Путина

Шоу-бизнес

Джигарханян о Цымбалюк-Романовской: Страшная дешевка
Участница шоу "Голос" попала в секс-скандал
Звезда "Дома-2" в прощальном письме набросилась на любовника
Насколько Вы близки с Ольгой Бузовой

Проишествия

Вооруженное нападение на Гармаша в Киеве попало на видео
Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша
Спасших москвичку от изнасилования отблагодарили мордобоем
Задержание окровавленного убийцы ребенка попало на видео

Lifestyle

Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
Киев репрессировал "украинца" Илью Муромца
Назван величайший рождественский фильм в истории
Шоу-бизнес

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)

Актриса жестко отреагировала на предложенную певицей помощь
Спорт

Россияне ответили на ультиматум МОК

Международный олимпийский комитет выдвинул требования нашим спортсменам
Шоу-бизнес

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской

Неожиданные обстоятельства выяснились на шоу
Шоу-бизнес

Насколько Вы близки с Ольгой Бузовой

Мало кто может устоять перед обворожительной певицей

Гороскоп

Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем
Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года

Фоторепортажи

Жертвы допинг-скандала
Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы
"Расплывшаяся" Собчак провела благотворительный аукцион со звездами
Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"

Спорт

МОК принял унизительное для России решение
Предателю Родченкову поставили диагноз из-за эротических фантазий
МОК жестко обошелся с Мутко
В Корее встали на защиту российских хоккеистов

Регионы

Кабан сделал массаж оленю в сафари-парке (видео)
Безумные регионы: Омич не хотел выписываться из тубдиспансера
Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
В Приморье семилетних мальчишек призвали в армию
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru