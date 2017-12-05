Участница шоу "Голос" попала в секс-скандал

Бывшую участницу американской версии шоу "Голос" Мелани Мартинес обвинили в изнасиловании. Якобы, певица надругалась над своей подругой Тимоти Хеллер.

Последняя рассказала об этом в своем аккаунте в Twitter. По словам девушки, артистка предложила ей заняться сексом, но получила отказ. После этого Мартинес изнасиловала подругу фаллоимитатором. "Я хранила этот секрет годами, убеждая себя, что это не было чем-то особенным. Одна только мысль о том, что моя лучшая подруга могла меня изнасиловать отторгалась моим сознанием и казалась безумной", – написала Хеллер в своем аккаунте.

По ее словам, насилие произошло во время очередной ночевки у подруги. "Однажды, когда я осталась у нее ночевать, она завела разговор о моих сексуальных предпочтениях. Я чувствовала себя крайне неуверенно, однако она была моей подругой, так что я попыталась спокойно рассказать ей все, что та хотела узнать. Она начала спрашивать, готова ли я переспать с ней, при этом моя подруга знала, что у меня есть парень!", – вспоминала Тимоти Хеллер.

Она отказалась от предложения Мелани Мартинес и попыталась заснуть. "Следующей ночью все повторилось. Она снова начала предлагать мне секс и говорить, что это не будет считаться за измену. После очередного отказа Мартинес предложила мне покурить наркотики, я надеясь, что после их употребления она забудет о своем желании, согласилась. Разговор сошел на нет, и я заснула. Проснулась я от того, что она начала трогать меня за руку, после этого она пошла дальше", – вспоминает Хеллер.

"Она начала трогать мою грудь, а после просто изнасиловала меня фаллоимитатором. На этом наша дружба закончилась, хотя я все еще люблю этого человека и желаю ей только добра.", – призналась Хеллер.