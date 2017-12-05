Джигарханян о Цымбалюк-Романовской: Страшная дешевка

Очередной выпуск программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" был посвящен скандальной истории вокруг разрыва артиста Армена Джигаржаняна и его молодой спутницы Виталины Цымбалюк-Романовской. В распоряжении передачи оказались эксклюзивные кадры домашней ссоры пары.

Телезрители и гости студии стали свидетелями домашней сцены ссоры Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Примечательно, что запись была сделана еще до того, как пара развелась.

"Нет, ты дешевка, более того, страшная дешевка", – обратился к своей тогда еще супруге артист. "Наливай. Пришла тут. Это очень удобная позиция, жалко, что ты не понимаешь. Я думал, что у тебя работает голова, а оказывается – нет. Все это рассчитано на дебилизм", – добавил он.

Виталина Цымбалюк-Романовская раскрывать причины конфликта не стала. "Может быть, он просто обзывается", – предположила она и добавила, что ей тяжело давать комментарии по этому поводу. Не стала она давать прямой ответ на вопрос, поднимал ли когда-нибудь Армен Джигарханян на нее руку.

"То, что происходит дома, должно там оставаться. Я не считаю, что это должно обсуждаться", – заметила Цымбалюк-Романовская. Кроме того, она заявила, что не передавала ролик с семейной ссорой в студию "Прямого эфира". "Произошла утечка информации. Да, я согласна с вами, что это некрасиво, но вся ситуация такая", – подчеркнула бывшая жена артиста.

Отметим, ранее со слов официальной представительницы Виталины Цымбалюк-Романовской Элины Мазур стало известно, что расторжение брака между артистом и его молодой женой может быть признано недействительным. Причина кроется в якобы существующем втором паспорте Армена Джигарханяна.