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Ведущий "Битвы экстрасенсов" поддержал охоту на ведьм

Кадр из фильма "Последний охотник на ведьм"
Ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Марат Башаров поддержал инициативу депутата Сергея Вострецова. Парламентарий предлагает приравнять колдунов и магов к мошенникам и вымогателям.
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Актер признался, что рад такому решению. "Наконец-то! От меня уже не одно заявление лежит в УВД. К сожалению, правоохранительные органы никаких действий не проводят. В интернете очень много рекламы, под моим именем псевдомаги и псевдоколдуны открывают свои центры. Они зарабатывают на этом деньги. Мне хочется, чтобы люди отвечали за подобного рода действия. Когда мы приехали по одному из указанных адресов со съемочной группой, там оказалось ОВД. Я не исключаю, что сотрудники наши доблестные их же и крышуют за хорошие деньги", – заявил в эфире радиостанции НСН артист.

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Однако Башаров считает, что законодательными мерами проблему магов-мошенников не решить. "Менять нужно не это, а людей. А наших людей не исправишь. После такого законопроекта экстрасенсы, наверное, уйдут в подполье. Проституцию уже сколько запрещают, однако она существует и процветает", – считает ведущий "Битвы экстрасенсов".

Напомним, ранее стало известно, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил с инициативой приравнять "колдовские" и "магические" услуги к мошенничеству. Если поправки депутата будут приняты, то в несколько статей Уголовного кодекса России будут внесены дополнения.

Своей инициативой Вострецов вызвал гнев множества экстрасенсов. Так, ясновидящая Алена Орлова считает, что депутат просто решил раскрутиться на резонансной теме. "Разговоры о колдунах очень популярны. Очередной депутат желает себе нагрести чуть-чуть бонусов, пропиариться на этой теме. Они хотели вылезти на хребте у экстрасенсов. Настоящие колдуны и экстрасенсы существуют, и многие из тех, кто пиарился на них, получили обратный результат от своих выступлений. Тот же Милонов затих", – заявила Орлова в эфире радиостанции НСН.

Автор: Михаил Войцеховский5 декабря 2017, 18:15

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