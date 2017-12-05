Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской

На шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" соседка Армена Джигарханяна выступила с шокирующим заявлением. Женщина заявила, что родители Виталины Цымбалюк-Романовской являются сайентологами.

Очередной выпуск программы Андрея Малахова "Прямой эфир" был посвящен Армену Джигарханяну и Виталине Цымбалюк-Романовской. Поводом для обсуждений стало заявление официального представителя Виталины Элины Мазур. Женщина сообщила, что знаменитый артист предоставил в суд недействительный паспорт, поэтому его развод с пианисткой может оказаться недействительным.

Как это обычно бывает на ток-шоу, разговор под чутким руководством Андрея Малахова затронул и другие, куда более скандальные и неожиданные темы. Виталина, которую показывали на мониторе, так как она находилась в Санкт-Петербурге, опровергла информацию о беременности и призналась, что начала высыпаться.

А вот в студии была весьма накаленная обстановка. Много негативных отзывов получила Элина, в компетенции которой усомнились некоторые гости, и даже досталось родителям Виталины. Андрей Малахов обратился к соседке Армена Джигарханяна Эмме Куцабенковой с вопросом: "Почему Вы считаете, что Виталина из семьи сайентологов?"

Та ответила: "Да. Ее родители. Это известно было. Я работала в мэрии. Виталина почти ежедневно ходила в Департамент культуры, и ее там знали наизусть. Сценарий (по всей видимости, речь о сценарии спектакля. – Прим. ред.) написан сайентологами (в России многие сайентологические материалы занесены в Федеральный список экстремистских; их производство, распространение и хранение в целях массового распространения на территории России является незаконным. По решению судов были ликвидированы "Сайентологическая церковь Москвы" и "Церковь сайентологов Санкт-Петербурга" – Прим. ред.).

Отметим, что Виктор Романовский и Лидия Цымбалюк до недавнего времени работали в Театре под руководством Армена Джигарханяна. Куцабенкова заявила: "Эту версию (о родителях Виталины Цымбалюк-Романовской, которых назвали сайентологами. – Прим. ред.) знают даже в мэрии. Так что это все непросто".

Соседка Джигарханяна не смогла сдержать эмоций: "Что здесь происходит?! Их никто не приглашал (родителей Виталины. – Прим. ред.). Она (Виталина. – Прим. ред.) оболгала театр, лишила средств к существованию артистов! Обворовала, можно сказать, по трем каналам! Деньги снимала со счетов, у нее было право первой подписи!"

Отметим, что после передачи на официальной страничке Виталины Цымбалюк-Романовской в социальной сети Facebook разразилась дискуссия относительно ток-шоу. Возмущенные поклонники обратились к пианистке с вопросами и высказали свое мнение. Цымбалюк-Романовская пока хранит молчание.