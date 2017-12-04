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Цымбалюк-Романовская пожаловалась в прокуратуру на Джигарханяна

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Развод Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна может оказаться недействительным. Об этом заявила официальный представитель пока еще экс-супруги актера Элина Мазур.

Продолжение: Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем

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Она утверждает, что знаменитый артист предоставил в суд недействительный паспорт. Якобы, у Джигарханяна в наличии два документа, удостоверяющих личность. "Уже после развода мы изучали доверенность, на основании которой были произведены судебные действия, и выяснили удивительную вещь. Оказывается, у Армена Борисовича существуют два паспорта, причем один из них был выдан ровно в то самое время, когда он, по утверждению 57-й ЦКБ, находился у них в состоянии средней тяжести, но еще не мог перемещаться" - заявила Мазур в студии программы "Прямой Эфир" в понедельник.  

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"В тот же день была выдана эта доверенность, а последующие документы были оформлены на основании старого паспорта Армена Борисовича, например, его обращение в отдел полиции", – добавила она.

Мазур рассказала, что от имени Виталины Цымбалюк-Романовской написала заявление в прокуратуру. Элина подчеркнула, что ее подруга не намерена добиваться признания бракоразводного процесса недействительным. Якобы, она просто хочет установить, не стал ли Армен Борисович жертвой мошенничества.

Отметим, что Евгений Парфенов, адвокат Джигарханяна опроверг информацию Мазур. Он уверен, что Виталина и Элина просто продолжают паразитировать на имени знаменитого артиста.

 "Тяжело комментировать подобные заявления, потому что они являются юридически безграмотными. Представителям Виталины Викторовны нужен дополнительный инфоповод, чтобы раздувать эмоциональные аспекты в этом громком скандале. Армен Борисович абсолютно законно получил паспорт, если у сторон есть какие-либо сомнения в этом, они вправе выразить их. Про УФМС – это абсолютно недостоверная информация. Безответственные действия представителей Виталины подталкивают ее к пропасти", – заявил юрист.

Автор: Михаил Войцеховский4 декабря 2017, 20:46

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