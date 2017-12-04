Джигарханян о бывшей жене: Я оставил ей все деньги

Армен Джигарханян заявил в интервью, что отдал все деньги бывшей жене Татьяне Власовой, а с Виталиной Цымбалюк-Романовской не намерен делить имущество, ведь, по его словам, она "все украла до развода". Сама же Виталина не понимает, в чем виновата перед артистом.

Армен Джигарханян заявил, что после развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской чувствует себя прекрасно. "Моя супруга вела себя нечистоплотно, о чем я сообщил компетентным органам, – пусть с ней разбираются. Надеюсь, против нее возбудят уголовные дела. С моей стороны для этого написаны все заявления – и по клевете, и по даче ложных показаний. Они приняты к рассмотрению. А в остальном живу будущим: премьеру вовсю репетирую. Брак сохранять не буду, развод – моя инициатива", – заявил актер.

Артист прокомментировал слухи, что якобы после развода будет жить с экс-супругой Татьяной Власовой. Он заявил, что это неправда. "Но как честный мужчина я оставил ей все деньги, вырученные за продажу нашего домика в Техасе, просить у нее свою половину не намерен", – цитирует Армена Джигарханяна Woman`s Day.

Как выразился артист, делить совместно нажитое имущество с Цымбалюк-Романовской он тоже не будет. "Она все украла до развода. К новым отношениям не готов. С Виталиной не 16 лет, как она уверяет, прожил, а всего восемь и особых чувств с ее стороны не замечал, но разочарование слишком велико, чтобы вновь жить с женщиной. Видел фальшь Виталины, но уговаривал себя быть с ней, ведь она все же заботилась обо мне. А выходит, все ради квартир, которые она у меня украла. Жалею о потерянных годах рядом с непорядочным человеком", – заключил актер.

По словам Армена Борисовича, после развода он буквально помолодел. "По гостям хожу, обедаю. А еще за это время поумнел и подстраховался: квартиру, что подарил мне Согомонян, записал на одного товарища, чтобы она и ее не оттяпала. Теперь жду, когда ее перепишут на меня", – сообщил Джигарханян.

А вот Виталина Цымбалюк-Романовская призналась: ей очень обидно, что суд принял решение о разводе, не попытавшись примирить супругов. "Я этому решению не рада. Больно, что за два месяца муж ни разу со мной не поговорил и не объяснил, в чем я виновата. За это я его не прощу", – заявила Виталина.

Тем не менее она готова жить с бывшим мужем под одной крышей и за границу уезжать не намерена. "Все равно хочу с ним жить – в любой из моих трех квартир, где сам захочет, по-добрососедски. Мне его так жаль, я бы за ним ухаживала. И в Париж я ехать передумала, чтобы не обвинили в эмиграции: собираюсь ставить свою старую антрепризу и новые спектакли в Москве. Ищу другой театр", – поведала бывшая жена актера.