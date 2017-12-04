Бывшая любовница рассказала о романе Борисовой и Кельми

Бывшая любовница Криса Кельми Полина Белова дала откровенное интервью. Женщина высказалась об отъезде артиста в реабилитационную клинику в Таиланд, куда его позвала Дана Борисова. Полина отметила, что телеведущая – идеал девушки для Кельми.

Экс-возлюбленная Криса Кельми Полина Белова получила известность после того, как сам исполнитель обвинил ее в краже 75 тысяч рублей. Но женщина заявила, что певец сделал это не по своей воле, а после того, как ему "промыли мозги" его родственники – жена Людмила и брат Евгений Суслин.

По словам Полины, супруга так настроила певца против нее, что они уже на протяжении долгого времени не общаются. "Так что аферистка и мошенница – это Людмила. И пропажа денег случилась тогда, когда с ним находилась она, а не я! Я – пострадавшая! Насколько мне известно, Людмила нигде не работает, у нее есть другой мужчина", – заявила Белова.

Информацию о том, что сейчас Крис Кельми находится в Таиланде на реабилитации, бывшая любовница артиста приняла с оптимизмом. "Ему там точно чем-то помогут. Общение с Даной пойдет ему на пользу. Я могу сказать, что Дана – его идеал девушки. Я бы не удивилась, если бы между ними даже возник роман. Но я думаю, что у Борисовой просто другой идеал мужчины. Я надеюсь, что Даночка ему приоткроет глазки на все, что происходит в его жизни!" – цитирует Полину Белову "Собеседник".

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 13 2017 в 8:48 PST

Несмотря на свою обиду на Криса Кельми, женщина призналась, что очень переживает за него. "Мне бы хотелось его увидеть, отметить с ним Новый год, ведь все предыдущие годы мы в этот праздник были вместе, все у нас было хорошо. Пока не было заявления на развод, его жена спокойно жила, развлекалась с любовниками. Кстати, она как раз таки пьющая и гулящая", – выступила с обвинениями в адрес супруги артиста его бывшая любовница.