Филипп Киркоров заявил об участии в "Евровидении"

Поп-королю поступило интересное предложение. И он, конечно, согласился снова штурмовать конкурс молодых исполнителей.

У Филиппа Киркорова на наступающий год грандиозные планы – он намерен снова штурмовать "Евровидение". Об этом он заявил корреспонденту Dni.Ru за кулисами съемок новогоднего телефестиваля "Песня года".

"На днях на меня вышли с предложением от одной дружественной нам страны, и я согласился продюсировать его участника, – признался поп-король. – Моя Dream Team сделает все возможное для блестящего номера – от песни до постановки".

Если учесть, что дружим мы сегодня, кажется, только с Белоруссией, и то, что Киркоров уже работал с участниками "Евросонга" оттуда в лице Колдуна и Агурбаш, намек более чем прозрачен. Сам поп-король на заре карьеры тоже участвовал в этом смотре европейской попсы. В 1995 году с композицией "Колыбельная для вулкана" он представил Россию, но занял на международном конкурсе только 17-е место.

Напомним, что Россию на смотре европейской песни в Лисабоне в мае 2018-го будет представлять Юлия Самойлова. В этом году она не смогла принять участие в "Евросонге", который пел и плясал в Киеве – певице закрыли въезд на Украину из-за ее выступления в Крыму.

Европейский вещательный союз предложил Самойловой спеть в Москве и показать при помощи спутника трансляцию на весь мир, но Первый канал, который отвечал за выбор и подготовку участника, от такой перспективы категорически отказался. Было решено, что Юля споет в следующем году в Португалии, но представит другую песню – это будет честно по отношению к другим участникам.