Панин подразнил необычным снимком с собакой

Знаменитый актер Алексей Панин поделился весьма необычной фотографией. Судя по всему, он сравнил себя с голливудским артистом Микки Рурком.

Снимок появился на странице Панина в социальной Сети Instagram. Актер сделал коллаж из двух кадров: на одном из них изображен Микки Рурк с собакой, на другом – сам артист с похожей собакой.

Некоторые комментаторы предположили, что артист решил таким образом подразнить публику. "Леша всеми этими фотками, клипами в начале с лаем собак, это что б позлить общественность? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – пишет один из пользователей. "Ну вы даете, народ, либо посмеяться либо посочувствовать..." – выразил свое мнение другой.

Многие начали сравнивать Рурка и Панина. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что российский артист выглядит значительно лучше. "Даже не верится, что Мики Рурк был когда– то красавчиком! Что жизнь делает с людьми, что делает..." – вопрошает участник обсуждения.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Дек 1 2017 в 11:51 PST

Напомним, осенью прошлого года в популярной передаче показали видео, на котором мужчина, похожий на Алексея Панина, занимается сексом с собакой. Компанию им составила некая женщина. Разумеется, поднялся страшный скандал. Как писали Dni.Ru, журналисты попытались взять комментарий у актера, которого в студии не было.

Позже артист прокомментировал ситуацию. "Понятно, что это шоу направлено на то, чтобы опорочить меня, сравнять с грязью, как человека и артиста. Там было показано огромное количество лжи. Люди в студии несли такую ахинею, что даже отвечать на подобное сложно. Можно только развести руками...", – заявил Панин.