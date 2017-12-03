Панин подразнил необычным снимком с собакой
Снимок появился на странице Панина в социальной Сети Instagram. Актер сделал коллаж из двух кадров: на одном из них изображен Микки Рурк с собакой, на другом – сам артист с похожей собакой.
Некоторые комментаторы предположили, что артист решил таким образом подразнить публику. "Леша всеми этими фотками, клипами в начале с лаем собак, это что б позлить общественность? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – пишет один из пользователей. "Ну вы даете, народ, либо посмеяться либо посочувствовать..." – выразил свое мнение другой.
Многие начали сравнивать Рурка и Панина. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что российский артист выглядит значительно лучше. "Даже не верится, что Мики Рурк был когда– то красавчиком! Что жизнь делает с людьми, что делает..." – вопрошает участник обсуждения.
Напомним, осенью прошлого года в популярной передаче показали видео, на котором мужчина, похожий на Алексея Панина, занимается сексом с собакой. Компанию им составила некая женщина. Разумеется, поднялся страшный скандал. Как писали Dni.Ru, журналисты попытались взять комментарий у актера, которого в студии не было.
Позже артист прокомментировал ситуацию. "Понятно, что это шоу направлено на то, чтобы опорочить меня, сравнять с грязью, как человека и артиста. Там было показано огромное количество лжи. Люди в студии несли такую ахинею, что даже отвечать на подобное сложно. Можно только развести руками...", – заявил Панин.
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